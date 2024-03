¿Cómo está servicio de agua en Salento, Filandia, Circasia y Montenegro en Semana Santa?

Armenia

En el municipio más turístico del Quindío y de Colombia estamos hablando de Salento han tenido problemas en el abastecimiento de agua debido a afectaciones en la planta de tratamiento y por el alto consumo.

Adrián Felipe Vaquero trabajo en Bernabé café y Bistro en Salento Quindío resulta que hoy por segundo día consecutivo se fue el agua en el municipio de Salento ya nos cogen sin reservas sin nada en este momento entonces procedo a cancelar las reservas de agencias y operadores turísticos que teníamos para el día de hoy.

Y agregó “teníamos una agencia internacional la agencia está bastante disgustada porque los turistas ya vienen en camino hacia Salento y yo les dije que no podría ofertarles el servicio a lo que entonces responden que para qué ir a ofertar Salento a Anato si sencillamente Salento no tiene la capacidad para recibir turistas, si no existe una planificación estratégica en el turismo de Salento creo que esas palabras son bastante fuertes”

Agregó el empresario que es momento de exigir la EPQ que nos cuente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya van más de 8 años del mismo problema de la misma situación y no hay solución.

Respuesta desde EPQ

En Caracol Radio hablamos con el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ Alejandro Guevara que desde la planta de tratamiento de Salento explicó lo que ha sucedió en Salento.

“Estamos en Salento hoy Jueves Santo a las 6 de la mañana llegamos a la planta hicimos una visita directa a la boca toma de la quebrada Cruz gorda a su tanque desarenador estuvimos también en la quebrada Bolivia y en la cristalina, la dificultad que se ha presentado en Salento es ayer miércoles en la zona norte del departamento del Quindío como como evidenciamos todos especialmente talento a Filandia y Circasia se presentaron altas lluvias el día de ayer esto generó, pues alto incremento en el nivel de turbiedad de ingreso del agua a la planta, por lo tanto tocó suspender el servicio ayer más o menos antes de mediodía.

Soluciones frente a la turbiedad

Estamos haciendo el cambio de sulfato granulado a sulfato líquido, esto permite mejor manejo de turbiedad en planta para los operarios de planta ayer ya empezamos la implementación, estamos haciendo las distintas pruebas esto no es una labor que se hace un día para otro, pero ya por lo menos tenemos el sulfato líquido instalado y operando en la planta de talento al tanto los distintos operarios porque esto tiene unos niveles de manejo y estamos ya en tema de capacitaciones. Esto va a permitir manejo de turbiedad hasta unos límites porque cuando ya sea muy alta, pues si toca cerrar planta como lo hicimos el día de ayer.

Planta tratamiento agua en Salento. Quindío. Foto Cortesía EPQ

Agregó que el día de hoy como ya lo dije fuimos a las a las fuentes hídricas, como tal también verificamos el caudal ambiental el cual estamos cumpliendo en talento y esperamos ya el día de hoy Jueves Santo tener normalidad en el servicio, damos un parte pues de tranquilidad no, solo los habitantes de Salento, sino también a todo los comerciantes y demás y hay que entender que es mucho el personal flotante que ingresa hoy el municipio de Salento al municipio de Finlandia especialmente, entonces estamos resaltando con los planes de contingencia.

Llamado

Hacemos un llamado también a todos los usuarios y a todos los visitantes de que hagamos un uso racional, porque realmente hay que pensar a futuro, hay que empezar a futuro, cómo vamos a solucionar este tema de nuestros municipios más turísticos es compleja la labor porque también el tema de tanques de abastecimiento el tema de aducción las altas lluvias.

Filandia

Hemos tenido en Filandia desde el lunes en la madrugada, altas lluvias nos han taponado la boca toma de nuestro acueducto en Filandia, pero igual tenemos operario constante en bocatoma, hemos hecho la labor coordinada con el municipio y hemos podido, pues abastecer también el municipio a partir de la activación que se hizo el plan de contingencia

Circasia y Montenegro

En Circasia tenemos el servicio normal en Montenegro donde es una de las grandes dificultades, tenemos servicio normal caudal de ingresos Montenegro un muy buen caudal de 120 litros por segundo, así que esperamos que estos municipios los más turísticos también con quien vaya donde también hay servicio normal, no vayamos a tener de pronto más más dificultades, pero igual si las tenemos todo el personal de la empresa todas las sugerencia de servicios públicos domiciliarios de las empresas públicas del Quindío Adrián están al tanto para resolver de manera inmediata, cómo se ha hecho en cada una de las contingencias.