Turistear Medellín: La nueva iniciativa para recorrer la ciudad

Medellín

Dos jóvenes apasionados por la cultura crearon una iniciativa para ser turistas en nuestra propia ciudad y reconocer los espacios que habitamos en la cotidianidad pero que muchas veces pasan de largo.

Es por esto que desde la historia, la cultura y la memoria se unieron en la búsqueda de crear una apuesta de turismo diferente para los paisas y que así se apropien de su ciudad.

Así lo detalló Vanessa Zapata, co creadora y guía en el tour: “Pues cada uno como desde su ámbito se dio cuenta que podíamos contar historias a través de conocer esos datos de nuestra ciudad, que muchas personas habitan el centro pero no saben qué significa, no saben por qué es importante, entonces nos unimos para poder darle esa oportunidad a las personas que lo conozcan y sobre todo en comunidad”.

El primer recorrido lo hicieron este 24 de marzo y tuvo como punto de partida el Edificio Coltejer, para como lo expresan ellos, parchar en el Centro de Medellín, donde a las más de 90 personas que asistieron, se les explicó el por qué las calles se llaman de esa manera, qué quedaba antes en los edificios que ahora se habitan en la zona y hacer un escape de memoria al contexto de la ciudad.

Fue el primer recorrido y tuvo tanta acogida que en menos de 24 horas tuvieron que hacer el cierre de la convocatoria, que tiene como propósito fomentar el turismo y la cultura de Medellín.

“Que realmente reconozcan el centro de la ciudad, que vean que Medellín es mucho más que pu un Provenza o algo así de la zona rosa de la ciudad, sino que Medellín también tiene mucha historia en lugares cotidianos que muchas veces pasan por desapercibidos de tanto que los habitamos”, expresó Juan Diego Álvarez, guía y creador del tour.

Los recorridos tienen un aporte voluntario o cultural para no limitar la capacidad de personas que puedan asistir. Los próximos serán el 13 de abril en el Aeropuerto Olaya Herrera y el 27 de abril desde el Hotel Nutibara.

Toda la información y los detalles de esta iniciativa se puede encontrar en las redes sociales de Juan Diegostories y de Vanessa Zapata en Near Beauty.