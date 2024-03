Experta de la ONU sobre proceso de paz: “No hubo entrampamiento contra Santrich"

BOGOTA, COLOMBIA - Antonia Urrejola - (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Caracol Radio conoció en vivo los resultados del informe de Antonia Urrejola, experta internacional de Organización de las Naciones Unidas, quien realizó un análisis detallado del proceso de paz con las extintas FARC. Urrejola expuso sus conclusiones del informe y lo dividió por puntos donde los resultados no fueron los más positivos.

La implementación del acuerdo

“El acuerdo no se ha implementado como política de estado, aunque constituye una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurarla. No repetición el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral. Ha variado. Segundo, los primeros años tras la firma del acuerdo de paz, fueron cruciales para impulsar su implementación, consolidar la confianza ciudadana en lo pactado y en los mecanismos contemplados para la construcción de paz”.

“Sin embargo, el contexto político hostil a la implementación facilitó una serie de ataques. Hacia los mecanismos creados por el acuerdo”, Dijo la alta funcionaria. El momento más tenso de sus declaraciones fue cuando señaló que la Fiscalía General de la Nación, habría obstaculizado las funciones de la JEP y habló del caso de Jesús Santrich, el cual tuvo demoras de un año en su proceso para saber si iría o no extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, señala que no es juez, que no es su competencia, pero considera que no hubo un “entrampamiento” por parte de la Fiscalía General de la Nación en el caso del ya fallecido exjefe negociador en los acuerdos de la Habana.

Esta demora fue “una de las razones para que la Jurisdicción Especial de Paz perdiera credibilidad para los mismos firmantes y reinsertados en general”, los cuales muchos de ellos volvieron a las armas.

El día después del acuerdo

“El territorio fue tomado frente a la ausencia del estado tras la firma del acuerdo. Estas situaciones son particularmente graves en zonas rurales y afecta especialmente a las personas defensoras de derechos humanos”. Además, la académica de la ONU que afecta en mayor medida a personas campesinas, pueblos étnicos y, por supuesto, también a las personas firmantes.

Lo que se debe hacer, según Urrejola, es mejorar la presencia del Estado colombiano en los territorios para que los grupos criminales no se tomen los lugares y generen con ello pánico en la población.

La invitación al gobierno

El informe recomienda implementar con prioridad la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. La es articulación de las estructuras “macro organizadas” La experta. Además, invitó al presidente Gustavo Petro a que se cree en Colombia un órgano totalmente independiente y que no sea jurídico para la verificación de los procesos de paz, para así, tener un control externo de los acuerdos.