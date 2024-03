Play/Pause El Pulso del Fútbol, 26 de marzo de 2024 45:49 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el partido de Colombia ante Rumanía. César dijo: “Hoy es día de partido de Colombia ante Rumanía, que no nos trae buenos recuerdos. Además, en esos mundiales hubo muchas polémicas por no haber llevado al Pibe Valderrama en 1998″. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Hemos jugado cuatro partidos y no le hemos podido ganar a Rumanía. Ellos no van al Mundial desde 1998 y siempre nos complican”.

