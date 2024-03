82 mil vehículos circularán por carreteras de Bolívar durante Semana Santa

Cartagena

Ya comenzó la Semana Santa y con ella, el plan “viaje” de muchas familias colombianas que salen y llegan al Departamento a disfrutar de estos días de receso, por eso, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bolívar ya se encuentra preparada para garantizar un desplazamiento seguro, en todas las vías de acceso de está jurisdicción.

Con más de 113 hombres pertenecientes a la Seccional de Tránsito y Transporte repartidos en siete ejes viales, la Policía desde ya está haciendo acompañamiento y brindándole toda la información necesaria a los viajeros para evitar hechos que lamentar.

Con esta estrategia ‘Semana Santa en Familia’’, se están realizando pedagogías y cultura vial, para que los conductores respeten las normas de tránsito y las acaten en todo momento.

La Jefe de la Seccional Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar encargada, Capitán Alejandra Gallo Chacón, hizo énfasis en la importancia de poner en práctica toda la información que se les suministra, puesto que al hacer caso omiso a esto, conlleva a que ocurran siniestros viales “el llamado que hacemos a todos los conductores que transiten por las vías de Bolívar, es que sean prudentes, no excedan los límites de velocidad, utilicen el cinturón de seguridad, cumpla con las señales de tránsito, información básica que puede salvarles la vida y hacer de su viaje placentero y seguro”.

La Policía Nacional en Bolívar aprovechó para entregarle a conductores y pasajeros las siguientes recomendaciones:

* Antes de viajar haga revisión técnico mecánica a su vehículo.

* No olvide viajar con el kit de carretera y un botiquín de primeros auxilios.

* No excedan los límites de velocidad.

* No use volumen alto si escucha música, recuerde que en la vía no está solo y puede incurrir en cometer alguna imprudencia.

* Si viaja con niños, recuerde ubicarlos en los asientos traseros del vehículo, póngale cinturón de seguridad y no olvide el seguro para niños en ambas puertas.

* Si siente un poco de sueño, trate de descansar y después siga su desplazamiento.

* Si va a ingerir bebidas embriagantes entregue las llaves.