El EMC dice que se mantiene en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional

Andrey Avendaño integrante de la delegación de paz del Estado Mayor Central de las FARC aseguró en una entrevista con CM& que se mantendrá en la mesa de diálogos con el gobierno nacional a pesar de la situación que está pasando el país.

“Haríamos mal en retroceder en lo que se ha avanzado, nuestros comandantes y el Gobierno deben hacer el esfuerzo por mantener los diálogos “, dijo en la entrevista.

Así mismo, fue enfático en señalar que las FARC nunca apoyo la campaña presidencial de Gustavo Petro además señalo que nunca se han encontrado de frente.

“Lo afirmo con toda transparencia... las Farc no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero... nosotros no hemos financiado la campaña de Petro, cuando las comunidades nos preguntaron cuál era la mejor opción para ser presidente de Colombia, nosotros respondimos que nos parecía que la opción idónea era Petro, pero de ahí a afirmar que financiamos la campaña hay mucho de diferencia”, dijo en la entrevista con el medio.

Estas declaraciones se dan luego de que el presidente Gustavo Petro arremetiera en contra de alias ‘Iván Mordisco’ comandante del Estado Mayor Central de las Farc, a quien le dijo, entre otras cosas, que era un traqueto vestido de revolucionario e incluso lo comparó con Pablo Escobar.

El jefe de ese grupo armado reaccionó y le dijo a Petro que cuando lo apoyaron en campaña ahí si no eran traquetos.