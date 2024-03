César Farías no se deja llevar: “De los peorcitos partidos en defensa que hemos hecho”

América de Cali volvió al triunfo en la Liga de Colombia. El cuadro vallecaucano sufrió más de lo debido en su duelo frente al Boyacá Chicó, válido por la duodécima jornada del campeonato, y terminó imponiéndose por 3-2, gracias al doblete del argentino Rodrigo Holgado y la agónica anotación del canterano Yojan Garcés.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador César Farías valoró la gallardía que tuvo su equipo al buscar remontar el marcador y aseguró que van paso a paso pensando en la clasificación. El equipo, de momento, se ubica en la novena casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos.

“De los últimos nueve puntos llevamos siete, si no me equivoco. No quiero estar viendo mucho la tabla, pero estamos cerca del octavo con todas las dificultades que hemos tenido y con toda la adversidad. Lo importante es que el equipo está vivo. Si seguimos con el compromiso habrá un momento en el que vamos a poder estabilizar todo y con ello competir por cosas importantes”, sentenció.

Pero no todo fue color de rosa para el estratega venezolano. Advirtió que este fue uno de los “peorcitos” partidos que ha tenido al frente del América en materia defensiva e incluso reconoció que es la primera vez en su carrera como técnico que le anotan dos goles consecutivos de pelota quieta.

Agónico triunfo sobre Chicó

El equipo se repuso ante la adversidad

“El equipo se encuentra en una adversidad tremenda y arriesgamos mucho para ir por el gol. Buscamos, intentamos, hicimos los cambios y se nos dio. Pudimos voltear el partido, que fue difícil porque no hay rival pequeño. Vivimos una situación que realmente es dura. Aparte de todas las lesiones, de todas las tarjetas rojas, de la construcción del equipo, también esta semana tuvimos una virosis grande en el plantel, que dejó a algunos por fuera... Nos hemos podido sobreponer a eso, entonces también habla del carácter de los muchachos, del compromiso, más allá de los errores que se puedan cometer. El equipo se quedó con tres puntos importantes, que lo mantienen con vida. Se sabe que ahora tocan muchos partidos duros por delante, se viene una semana larga para recuperar a mucha gente”.

Baja de última hora de Nilson Castrillón

“Castrillón era el que estaba en la titular, pero a las 5 de la tarde me dicen que no puede. Jader (Quiñones) no estaba muy cerca, pero menos mal estaba dispuesto. Llegó aquí al estadio, ni siquiera pudo llegar al hotel. Estaba con ganas, él apenas volvió, tenía tres días de trabajo porque venía en readaptación. Sabíamos que los posibles cambios podían ser los laterales y al estudiar el equipo vimos que Jader ya había jugado de lateral derecho. Le tocó a Mena estar, tiene unas cualidades importantes con un ida y vuelta impresionante. Necesitamos descomprimir un poco y Jader tiene una característica natural de construcción, para ir también por dentro. Lo felicité porque arriba sabemos lo que puede hacer, pero atrás frenó al puntero, lo marcó muy bien y se plantó. Por momentos, el planteamiento del equipo contrario nos costó, pero la intención siempre fue jugar. Al final fue una emergencia y teníamos que tomar riesgos y así lo decidimos”.

Crecimiento de Rodrigo Holgado

“Holgado, a pesar de haber estado lesionado, ya lleva más goles que algunos que le han hecho mucha publicidad en la Liga. Pareciera que se le va a abrir el arco en cualquier momento”.

Hay que tener en cuenta los errores

Dolido por el manejo de la pelota quieta

“Fue un partido con muchos condimentos. Por primera vez pudimos meter un gol rápido, pero nos adormecimos. Hay que reconocer los momentos en los que no estuvimos tan bien. Después, Boyacá Chicó vio que podía hacernos el gol y el cierre del primer tiempo de ellos fue bueno. Nos puso en aprietos y nosotros nos metimos atrás sin explicación. Comenzamos haciendo todo lo que pretendíamos durante los primeros minutos y después perdimos un poco la brújula. En la mitad del tiempo pudimos corregir algunas cosas. Nos marcan dos goles de córner, que es increíble. En mi carrera creo que es la primera vez que me pasa. Me deja un sabor muy amargo, porque he estado campeonatos enteros sin recibir un gol de corner y trabajamos mucho eso”.

Flojo rendimiento en defensa

“Tenemos que desprendernos de tanta carga emocional arriba y dedicarnos a jugar, porque cuando lo hacemos generamos situaciones de gol y somos estables en defensa. Este no fue un partido bueno en defensa para nosotros, creo que ha sido de los peorcitos que hemos hecho. Sin embargo, nos repusimos a todo eso. Nos hicieron gol de dos pelotas de táctica fija, que duelen y mucho. Pero también tenemos un montón de jugadores con una virosis, lo cual no les permite estar en su máximo esplendor. A pesar de toda la dificultad que tenemos, sumamos que era lo más importante y nos mantenemos vivos”.

Emoción por Yojan Garcés

El canterano ha mostrado finura

“Con sus 18 añitos ver que entra Garcés. Tiene un potencial increíble y que le ha tocado jugar estos partidos con mucha presión, con mucha carga encima y ahora nos dio una mano increíble. Nosotros le hemos tenido muchísima fe. Michael (Barrios) le pudo meter una asistencia tremenda”.

Agradecimiento a los entrenadores de las divisiones menores

“Aprovecho para agradecerle a todos los que trabajan en las menores en América, porque Garcés es producto de su trabajo, lo mismo que Josen (Escobar). Esta semana pudimos observar también a los Sub-17 y a la gente le digo que América tiene mucho futuro. Se les está haciendo un buen trabajo y tratamos de transmitirles toda la experiencia para que puedan seguir cosechando cosas. Ese trabajo que están haciendo va a dar su fruto para que esta institución pueda crecer económicamente y pueda conquistar cosas. Nos dio los tres puntos, un muchacho de 17 años que viene trabajando todos los días. Estamos felices por los tres puntos, estamos felices por su primer gol y que sean ojalá muchísimos más”.