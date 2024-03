Gobernador Arana asegura que impuesto de seguridad en recibo de energía no se cobrará

Cartagena

Luego del desplante del presidente Gustavo Petro a la reunión en donde se iban a discutir las posibles soluciones a las altas tarifas de energía en el Caribe, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que el impuesto de seguridad aprobado el año anterior para cobrarse en la factura de este servicio ya no se hará.

El mandatario de los bolivarenses explicó que todavía no se ha hecho ningún cobro desde que se aprobó la ordenanza y aclaró que el día en que eso suceda devolverá los recursos a los ciudadanos.

“El impuesto de seguridad no afecta en nada la tarifa, la tarifa está totalmente aparte del impuesto de seguridad es una sobretasa que he decidido devolverle a la gente. Tengo que decir que no se está cobrando y desde el día que pase la devuelvo a la gente”, expresó Arana.

El gobernador insistió en que es necesario que el Gobierno Nacional busca soluciones de fondo a las altas tarifas del servicio de energía porque la empresa Afinia “está cobrando hasta por respirar”.

“Es un conjunto de factores que si lo trabajamos en equipo podemos sacarlo adelante. Yo le dije presidente, la canción que se escucha ahora es la de Villazón la de Afinia nos tiene locos. Nos cobran hasta por respirar, nos cobran todo: comercialización, distribución, generación, pérdidas y no pérdidas. Respiramos y ahí sale el recibo de Afinia”, puntualizó.