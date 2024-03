Nos dejaron como la novia de barranca: Dumek Turbay sobre desplante de Petro en Cartagena

Cartagena

Una vez se conoció la inasistencia del presidente Gustavo Petro a la reunión en Cartagena en donde se iban a tocar las posibles soluciones a las altas tarifas del servicio de energía, el malestar se hizo sentir en los 17 mandatarios del Caribe que sí llegaron al auditorio del hotel Hilton ubicado en el sector turístico de la capital bolivarense.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que “nos dejaron como la novia de barranca” por el desplante del presidente y expresó su molestia porque era importante la presencia del jefe de Estado en el encuentro para conocer la posición del Gobierno Nacional frente a un tema que tanto agobia a la región Caribe.

“Quedé como las novias de barranca bien desinflado. Quisiera tener la tranquilidad para decir que el presidente tiene toda la razón para no venir, pero no puedo llegar a esa conclusión porque aquí estábamos algunos alcaldes y gobernadores y era importante que conociéramos la posición del gobierno y del ministro. No solamente queríamos hablar de tarifas sino de protección costera, las circunstancias de seguridad, queríamos darle nuestra opinión frente al cobro de valorización por las obras del Canal del Dique y el tema del hambre. Quedamos desinflados”, expresó.

Sobre la asamblea popular propuesta por el presidente Gustavo Petro en donde se buscarán las soluciones a las altas tarifas de energía, el alcalde Dumek Turbay sostuvo que no le gustó que el Gobierno Nacional planteara un vínculo “constituyente” porque el tema podría tomar una connotación política.

“Aquí lo que viene es esperar esa asamblea pública. No me gustó que dijera que la asamblea va a tener un vínculo constituyente porque creo que vamos a cometer el error de vincular el proceso de defensa de una tarifa justa a una circunstancia que todos conocemos que en el país se está desarrollando y que puede tener una connotación política, no estaría de acuerdo. Deberíamos hacer esa convocatoria con el único propósito de cómo podemos bajarle las tarifas de energía al Caribe, pero es el presidente tenemos que esperar como se plantea y dónde se plantea”, puntualizó.