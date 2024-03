IDER ofrece una variada programación deportiva y recreativa en Semana Santa

Cartagena

Con una nutrida agenda de actividades deportivas y recreativas, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER- se vincula a la programación especial que ofrecerá la ciudad a propios y visitantes durante la Semana Santa.

El director del IDER, Campo Elías Therán, informó que entre el 22 y el 31 de marzo se cumplirán eventos coordinados con ligas deportivas y alianzas institucionales, dirigidos a personas de todas las edades, con el propósito de hacer más amena y acogedora su estadía en la ciudad durante los días santos.

A manera de preámbulo de la programación, 140 profesores de las áreas de deporte y recreación del IDER, asistieron entre el 20 y 21 del mes en curso a jornadas de capacitación sobre historia y cultura de las certificaciones de la ciudad, orientadas por expertos de la Escuela Taller.

El primer certamen en abrir deportivamente la temporada será el Campeonato Nacional de Surf “Cartagena Pro 2024″, organizado por la federación colombiana de esa disciplina, con apoyo del IDER, que comenzará competencias en las playas de Bocagrande sector Las Velas, entre el 22 y 24 de marzo, en las categorías: lengboard, bodyboard, sup-surf, sup-race técnica y Shortboard en modalidade Open sub 16 y sub 18.

El sábado 23 de marzo, el esplendor de los deportes náuticos se dará con el inicio de la “Semana de la Vela”, que se extenderá hasta el 30 de este mes, coordinada por la Escuela Naval de Cadetes con la Liga Militar de Vela y la Liga de Vela de Bolívar, con respaldo del IDER, la cual concentrará a los mejores deportistas de esa disciplina en el país y a 13 competidores peruanos especialmente invitados. Las competencias se darán en las categorías Optimits, Sunfish y Laser, partiendo desde el Club Naval de Castillogrande. De manera simultánea se cumplirá el campeonato local de Voley playa, en el sector de Marbella, en las categorías sub 14- sub 17- sub 19 y sub 23.

El Domingo de Ramos la madrugada no será exclusivamente para quienes asisten desde temprano a las iglesias, sino también para amantes del atletismo, con la carrera 6K que se cumplirá desde las 4:00 A.M saliendo del Castillo San Felipe de Barrajas, hasta el Cerro de la Popa y retornando al punto de partida.

Para los amantes del softbol, las emociones tendrán como escenario el campo de ese deporte en el barrio Los Caracoles, donde se cumplirá entre el 27 y el 31 de marzo el torneo Juega Por Tu Barrio, copa campeones de sóftbol, con participación de 12 equipos: 6 campeones de ese torneo y 6 invitados.

También el miércoles 27 de marzo comenzará el Campeonato Regional de Gimnasia, liderado por la liga de ese deporte en Bolívar que se desarrollará durante dos días en el Coliseo de Combates y Gimnasia Ignacio Amador de la Peña, con participación de 150 deportistas en categorías infantil y juvenil, representativos de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Clubes y escuelas deportivas de Cartagena, incluyendo la del IDER.

El mismo día se iniciarán las competencias del tradicional Campeonato de Bola de Trapo en la calle del Pedregal en el histórico barrio de Getsemaní, que irá hasta el Sábado de gloria.

Y como broche de cierre deportivo, el domingo de resurrección se cumplirá la gran carrera 5K “Corre por tu fe” que tendrá lugar al interior del Centro Amurallado, en un recorrido por sus estrellas calles, que saldrá y terminará en la Plaza de los Coches, pasando por las tres Iglesias más emblemáticas del sector. Cartageneros y turistas podrán participar de manera gratuita y sin el requisito de inscripción previa.

Desde las 5:00 A.M se concentrarán los usuarios de las estrategias running y caminante saludable del área de recreación del IDER para una activación previa a la largada, que será una hora después; la carrera tendrá duración aproximada de dos horas.

Adicionalmente a la mencionada programación, desde el sábado 23 de marzo y hasta el domingo de resurrección el equipo de recreación del IDER atenderá a cartageneros y visitantes durante toda la semana en las diferentes plazas ubicadas en los entornos de las iglesias de la ciudad con estaciones recreativas, pintucaritas, juegos pre deportivos y actividad física.