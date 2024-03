Usuarios de UBA Vihonco denuncian retrasos en procesos médicos por paro de trabajadores

Cúcuta

Los pacientes de la IPS UBA Vihonco en la ciudad de Cúcuta manifiestan inconformismo por la falta de atención frente al paro iniciado por los trabajadores desde el pasado lunes por falta de pago.

Aseguran no han obtenido información oportuna por parte del centro médico, por lo que han asistido en varias oportunidades en busca de la prestación de servicios, sin obtener ninguna respuesta.

“Digamos, yo estoy programando una cirugía, y desde el lunes no he podido, entonces cada vez se está retrasando y no sabemos el cronograma de citas, cuándo pueda haber espacio para reprogramar la cita de la cirugía, entonces se va acumulando y no sé cuándo se puedan abrir espacios, cuándo nos pueden atender en ese lapso que sea para la cirugía” dijo a Caracol Radio Robinson Flórez, usuario afectado.

Temen perder las citas o cirugías que ya tenían programadas, ya que hasta el momento no han logrado contacto con alguno de los encargados del centro médico.

“Los especialistas, médico general, laboratorio clínico, todo eso se va atrasando, eso es una cadena que hace que cada proceso se vaya retrasando y los que salimos en últimas perjudicados somos los usuarios” puntualizó Flórez.

Esperan que se dé una pronta respuesta tanto a los trabajadores con sus pagos, como a los pacientes con sus procesos médicos.