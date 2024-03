La Inteligencia Artificial, el control o supresión de nuestras emociones en “La Bestia”

Bogotá

Con la distribución de Cine Colombia, este 21 de marzo se estrena la laureada cinta del director y compositor Bertrand Bonello titulada “La Bestia”, este drama de ciencia ficción narra la historia de una mujer en 2044, interpretada por la reconocida actriz francesa Léa Seydoux, quien decide viajar por el tiempo y regresar a sus vidas pasadas para limpiar los viejos traumas que contaminan su inconsciente y bloquean su camino hacia el éxito profesional. Una historia distópica donde ella se encuentra con su alma gemela con quien atraviesa vidas y épocas, para confrontar su actual miedo al amor.

Con guion del mismo Bonello coescrito con Benjamin Charbit y Guillaume Bréaud, “La Bestia”, está basada en la novela corta de Henry James (1843-1916), The Beast in the Jungle. Esta historia, que ya fue adaptada al teatro y al cine, En la cinta, se divide en tres épocas distintas y se aleja de la novela, al ubicar su drama amoroso en contextos históricos más actuales como la Inundación de Paris en 1910, el Boom de las redes sociales en 2014 y el posible reino de la I.A. en 2044.

“La Bestia” abordan temas como el miedo, la soledad, el amor, las relaciones tóxicas, la neurosis, el comportamiento depredador masculino, la memoria vs la amnesia emocional, y el riesgo de la I.A. para la humanidad, entre otros y se estrena el 21 de marzo gracias a la distribución de Cine Colombia.