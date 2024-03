“Cuidado se vuelve un retroceso de lo logrado en el 91″: De la Calle sobre Constituyente

Colombia

En el marco del conversatorio “¿Reforma Constitucional Vía Constituyente?” llevado a cabo este jueves, en el Congreso de la República, tres senadores, Humberto De la Calle, María José Pizarro y Clara Eugenia López, dieron a conocer su postura frente a propuesta del presidente Gustavo Petro de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.

A partir de las dudas que tienen los colombianos frente a la propuesta del presidente, se tocaron temas como la viabilidad política de la asamblea, la explicación de los distintos mecanismos de participación y las consecuencias que podría traer esta constituyente, como un posible retroceso en materia de derechos y libertades plasmados en la constitución de 1991.

“¿Una constituyente puede generar una vulnerabilidad innecesaria de las conquistas iniciadas y fundadas en la constitución del 91? Que tal que el pueblo colombiano vote a la constituyente para apoyar el Gobierno o rechazarlo y termine teniendo mayorías en contra del Gobierno. Una mayoría de derecha o de extrema derecha discutiendo o replanteando los temas de la constitución. ¿Los derechos de la mujer serían protegidos? ¿Los derechos de la población LGBTI? ¿Las comunidades indígenas?”, señaló Humberto Sierra Porto, jurista y abogado.

Frente a esto, el senador Humberto De la Calle aseguró que, para él, convocar una constituyente es legítimo y que desde el congreso están listos para debatirla. Sin embargo, el senador cuestionó la propuesta y el enfoque actual del presidente Petro.

“La visión del 91 era de consenso, pero la propuesta del doctor Petro es la del siglo XIX. Es la de las constituciones como cartas de batalla, es que ‘yo quiero una constitución para derrotar a los otros’ y eso no fue lo que ocurrió en el 91″, agregó el senador.

De la Calle citó la tesis del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, advirtiendo a la izquierda, sobre lo que podría traer consigo dicha asamblea, enfatizando en la centralización de poderes y, retomando la idea del jurista Sierra Porto, la posible ‘involución’ de la constitución.

“Esto es absolutamente esencial. Cuidado que esto no se vuelva en un retroceso de lo que se ha logrado en el 91, por mucho que nos parezca insuficiente”, afirmó De la Calle.

Por su parte, la senadora Clara López dio a conocer una problemática del Congreso, a la cual llamó ‘bloqueo institucional’ y, de igual manera, apoyó el hacer partícipe a los colombianos del debate constitucional. López aseguró que debe llegarse a unos mínimos acuerdos nacionales, erradicando las distintas figuras de violencia del escenario político.

“El bloqueo es claro y tenemos que, entre todos los colombianos, movilizándose pacíficamente, generar las discusiones en el barrio, en la vereda, en el sindicato, aquí en el Congreso de la República, sobre cuáles son esos mínimos estructurales y estratégicos acuerdos que nos permitan desbloquear el sistema y cumplir la constitución de 1991″, indicó la senadora.

La incertidumbre que genera esta propuesta, según la senadora María José Pizarro, es, a su vez, por la falta de confianza en el Congreso, debido a un deterioro de los partidos políticos, por personas que no se sienten identificadas con las ideologías de la colectividad a la que pertenecen. Ante esto, sugirió llegar a unos acuerdos y a una posible reforma política para solucionar dicha problemática.

“La discusión no es entre las élites, la discusión es con la gente que tiene que saber si esta constitución de 1991 le ha garantizado sus derechos y qué aspectos de la constitución no me los reconoce o no me los garantiza”, concluye Pizarro.