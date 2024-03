Quedé pensando en tres refuerzos: alcalde Dumek tras derrota de Real Cartagena en Armenia

Cartagena

La derrota de Real Cartagena 1-0 en condición de visitante, dejó un sinsabor en la afición heroica que tenía grandes expectativas sobre un resultado favorable en la capital quindiana.

Uno de los más preocupados es el mandatario Dumek Turbay, quien dijo a Caracol Radio que el equipo no mostró su mejor cara en el estadio Centenario de Armenia, y abrió las puertas para la llegada no de una, sino de tres contrataciones que serían inscritas en el próximo libro de pases (desde el 1 de abril).

“Los partidos se ganan, se juegan y puedes ganar o perder, pero así como el equipo se mostró en los 90 minutos no hay forma en que pensemos seriamente, por lo menos en el título del primer torneo. Algunos me critican y me escriben una cantidad de cosas por redes sociales cuando hablo de refuerzos, pero yo ayer quedé pensando en tres refuerzos más; está claro que hay unas líneas que necesitan reforzar”, dijo el jefe del Gobierno local.

Aunque no aclaró qué posiciones podrían tener nuevos fichajes, sigue entonces la expectativa alrededor del onceno auriverde, que hoy es octavo del torneo BetPlay con 12 puntos a nueve del líder Atlético Huila.