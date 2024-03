Habrá “cierre de fronteras” a barras visitantes en partidos de Real Cartagena

Cartagena

Luego del bochornoso incidente protagonizado por miembros de las barras organizadas de Real Cartagena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, se conoció que el mandatario Dumek Turbay ordenó “cierre de fronteras” para evitar desmanes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Le he manifestado al Secretario del Interior que aquí no deben llegar barras foráneas. Es decir, en los partidos de Real Cartagena aquí no queremos ninguna barra de otro lugar del Colombia. Yo diría que después de lo que pasó con los hinchas de Real Cartagena, ¿en qué ciudad van a aceptar una barra del equipo? En ninguna. En ninguna ciudad de Colombia, así sea ciudad intermedia, van a aceptar que una barra de Real Cartagena ingrese al estadio”, dijo el jefe de Gobierno local.

Alcaldía de Cartagena presentarán obras de remodelación del nuevo Estadio de San Fernando

El alcalde fue enfático en señalar que el estadio Jaime Morón es solo para los hinchas locales, y que esta determinación aplica para todo el torneo.