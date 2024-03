Viceministro de trabajo niega acusaciones de amenazas a empresas por reforma laboral

El viceministro del Trabajo, Edwin Palma, aseguró en un comité laboral de la ANDI, que no está realizando chantajes ni amenazas, como lo señaló en su momento el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, cuando desde el ministerio aseguraron que en caso de no aprobarse la reforma laboral se aplicarían medidas estrictas contra acciones colectivas que busquen socavar los derechos sindicales.

“Si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos seguiremos a la circular, que señala unos indicios cuando hay discriminación, pactos colectivos que tengan fines antisindicales que no se negocian como dice el código de trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato (...) serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”, dijo en su momento Palma.

En esta ocasión fue confrontado por el presidente de la ANDI, Bruce Macmaster para que aclarara lo que trató de decir en aquel momento, a lo que Palma respondió:

“No ha habido ninguna amenaza, ni ningún chantaje. La respuesta fue a una pregunta de qué pasaría en la reforma con los pactos colectivos. Nosotros creemos que las medidas deben aplicarse (…) aquí hay asistentes de se encuentro e incluso recibí excusas de los organizadores porque fue sacado de contexto”, dijo el viceministro Palma.

El viceministro mantiene que las multas que se están realizando a las empresas por pactos colectivos de hasta 5 mil salarios mínimos son aplicadas conforme a la ley, aclarando que no se trata de una amenaza sino de la aplicación de la norma establecida.