Vecinos de urb. Santa Clara piden instalar cebra o paso peatonal en el Corredor de Carga

Cartagena

Diariamente los habitantes de Santa Clara en Cartagena tienen que arriesgar sus vidas para poder cruzar el Corredor de Carga, a la altura de la entrada de la urbanización. Durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en la emisión del Noticiero del Mediodía, la comunidad denunció que los accidentes de tránsito han aumentado por el exceso de velocidad de los conductores desde que no funciona el peaje de Ceballos.

Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, demoran hasta 20 minutos en cruzar hacia el lado de El Campestre porque los conductores no se detienen, ya que la pintura de la cebra o paso peatonal que debe estar en la zona se borró hace más de un año. Sumado a eso, el agente de tránsito que hacía presencia permanente para ayudar a los peatones ya no está.

“El tráfico vehicular es bastante alto por la cercanía que tenemos con la zona industrial de Mamonal. Desde la administración anterior no nos han colaborado con este problema porque no han querido pintar la cebra que ya se borró y tampoco envían un agente de tránsito que nos ayude a cruzar la vía. Hace tres meses una vecina fue arrollada por una moto y tuvo lesiones graves en su cabeza, no queremos que ocurra una tragedia. Personalmente con mi esposa he durado hasta 20 minutos para cruzar porque los señores motociclistas no respetan, incluso en varias ocasiones he discutido con algunos de ellos”, aseguró Luis Enrique Baldiris, habitante de la urbanización Santa Clara.

La comunidad hizo un llamado al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para que a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) intervenga pintando la cebra o paso peatonal en el Corredor de Carga.

“El mismo Distrito ha violado la ley. Hay un fallo de acción popular del Consejo de Estado expedido por el magistrado Iván Daza contra la antigua Concesión Vial en el que se ordenó la construcción de un puente peatonal. Pedimos que eso se cumpla, sería de gran ayuda esta estructura para evitar una tragedia porque los conductores van a toda velocidad. Diariamente exponemos nuestras vidas cruzando el Corredor de Carga”, puntualizó José Hilario López, morador de Santa Clara.