Tras desmonte de talanqueras, vecinos de Los Almendros instalan cadena para evitar atracos

Cartagena

El operativo adelantado por la Inspección de Policía de El Country para desmontar las dos talanqueras que tenía el barrio Los Almendros, tiene inconformes y preocupados a los residentes ante la creciente inseguridad de la zona.

Ante esta determinación, la comunidad de Los Almendros decidió instalar una cadena en una de sus calles principales, con el propósito de evitar atracos y combatir la delincuencia por la falta de presencia efectiva de la Policía Metropolitana de Cartagena. Durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en el Noticiero del Mediodía, líderes del sector aseguraron que no fueron notificados del operativo que adelantó la Inspección de Policía y que la decisión de controlar el acceso a la urbanización no es “un capricho”.

“Tenemos claro que las talanqueras son ilegales, pero quiero que sepan el sentir de los vecinos. Hemos sufrido múltiples atracos cometidos por sujetos armados en las calles del barrio y por eso decidimos instalarlas. Sabemos el problema de movilidad, pero no hay que dejar de lado la crisis de seguridad que hay en la ciudad. Los vehículos pueden entrar en la manzana D detrás de Plaza Colón y salen por la parte de atrás que comunica con Los Calamares en horas diurnas y en la noche se cierra para minimizar el riesgo latente con los delincuentes. Cuando llega una motocicleta con parrillero, los vigilantes preguntan hacia donde se dirigen y si no dan respuesta no se deja ingresar”, aseguró Edgar Salas, habitante y líder de Los Almendros.

Los vecinos del barrio insisten en que no quitarán la cadena y por eso piden la presencia del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con la implementación del denominado Plan Titán 24 que busca hacerle frente a los delincuentes. De igual forma, solicitaron ser incluidos dentro del decreto que restringe el tránsito de motos con parrillero hombre en 10 sectores del Distrito.

“El mismo día que desmontaron las talanqueras tuvimos varios intentos de hurto. Necesitamos un diálogo con el alcalde donde podamos exponer lo que estamos viviendo, no hay acompañamiento policivo pues es casi nulo y exigimos que se incremente el pie de fuerza de manera contundente. Vivimos con zozobra, nos da miedo llegar a nuestras casas caminando porque somos presas en bandeja de plata para los delincuentes”, puntualizó Edgar Salas.