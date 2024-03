¿Han prosperado las mociones de censura en Colombia desde su implementación?

Colombia

En la Constitución de 1991, se introdujo la moción de censura, que funcionaría como un mecanismo asignado al Congreso de la República para ejercer control político sobre el Ejecutivo. Frente a las causas de su desaprobación, se encuentra la falta de credibilidad, el debilitamiento de partidos políticos y la conformación de bancadas quienes accionan y votan frente a sus ideologías.

De las 40 mociones de censura citadas desde su implementación, ninguna ha prosperado en el Congreso. Dentro de las más mediáticas se encuentra la del entonces ministro de Interior Juan Manuel Santos, por presuntos “falsos positivos” reportados por las fuerzas armadas e interceptaciones telefónicas ilegales, en 2007, durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 77% de los congresistas votaron por la negativa de la moción.

Para el año 2022, fueron registradas 34 mociones de censura, de las cuales 10 fueron citadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Entre ellas, la citación a Diego Molano, ex ministro de Defensa, Ángela María Orozco, ex ministra de transporte y a Guillermo Botero, quien renunció a su cargo como ministro de defensa en el marco de la polémica sobre la presunta pérdida de vidas en operación militar.

Durante el gobierno Petro, se han realizado 5 citaciones de moción de censura que no han prosperado. La citación a Irene Vélez, ex ministra de minas y energía, por un supuesto riesgo en la estabilidad minero-energética del país; Astrid Rodríguez, ex ministra de deporte, por pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027; Álvaro Leyva, canciller suspendido, tras incumplir con sus citaciones a debate de control político en el Congreso.

Esta semana se llevarán a cabo las mociones de censura de Iván Velásquez, ministro de Defensa y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en el Congreso de la República, debido a un incremento en las cifras de inseguridad en el país y el desabastecimiento de medicamentos junto con la presunta financiación insuficiente del sistema de salud.