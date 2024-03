Abogado del Presidente Petro pide suspensión para el fiscal Mario Burgos

JUDICIAL

El Presidente de la República Gustavo Petro, a través de su abogado radicó una queja y pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, suspender de manera provisional al fiscal Mario Burgos, lo señala de ser el presunto responsable de la filtración del video del operativo de captura de Nicolás Petro.

En un documento de siete páginas, el abogado Mauricio Pava le dice a la magistrada Magda Victoria Acosta, quien lleva el proceso disciplinario contra el fiscal Mario Burgos, que el 14 de marzo Nicolás Petro rindió versión ante la Comisión de Acusaciones en la que manifestó que sufrió una supuesta serie de ultrajes durante su captura.

Dice que solo un día después, el video de su captura se conoció a través de la revista Semana.

Advierte que ese vídeo se encontraba en custodia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, porque en el descubrimiento probatorio previo a la preparatoria de juicio en el proceso penal no se le entregó a la defensa.

“Se filtra información que sólo posee la Fiscalía General de la Nación, cuando públicamente se cuestionan sus acciones, en una especie de respuesta o reacción defensiva. Así, se usa la naturaleza del cargo para publicar información que goza reserva y con contenido sensible que sólo se posee, precisamente, en función de ese cargo”.

“Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros”

No es la primera vez que el fiscal Mario Burgos es denunciado ante la Comisión de Disciplina Judicial. A finales de 2023, Caracol Radio reveló un fragmento del interrogatorio a Nicolás Petro, en el cual el fiscal Mario Burgos prometió reserva del proceso y en el que aseguró que si se filtraba era por cuenta de su despacho judicial.

El fiscal Burgos aseguró Nicolás Petro, y a su entonces abogado, que la Fiscalía sería la única responsable si se llegaba a filtrar ese interrogatorio.

“Simplemente eso, no pierdan cuidado, esto no va (…) estamos aquí tres personas, cuatro personas, perdón, porque salió el doctor Merchán, y aquí va a quedar. Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros, creo que somos éticos, nos lo han demostrado, entonces, eso no va a pasar para su tranquilidad”.

El abogado del Presidente de la República, que ha sido reconocido como víctima en el proceso disciplinario, pide que se cierre cuanto antes la etapa de investigación previa, y con dicho cierre, la expedición del pliego de cargos, y una suspensión provisional del fiscal Mario Burgos.