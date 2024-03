Viviane Morales: "A Petro no le gusta el régimen constitucional, va por una cosa diferente"

El presidente Gustavo Petro ha desatado todo un debate político al proponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La idea surge como una respuesta al estancamiento de sus reformas en el Congreso, donde carece de mayorías para lograr su aprobación. Sobre el particular, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio la exfiscal general de la Nación, Viviane Morales.

Comentó que el presidente de la República no sabe para qué quiere una Constituyente, y más aún porque dice que todos los puntos que no le funcionan en el Gobierno no están consignados en la Constitución de 1991, y la realidad es otra. Además, reiteró que si bien quiere implementar diferentes reformas, debe contar con el apoyo del Congreso y la justicia para hacerlos.

“Los puntos que entrega demuestran que son un pretexto de la Constituyente, diciendo que no se le aprueban los proyectos y le tumban sus funcionarios. Los nombramientos se caen, las reformas no avanzan, siempre se establecen modificaciones. Las respuestas graves de la entrevista con El Tiempo no están en el propósito sino en el proceso. Por otra parte, dice que el proceso constituyente ya inició, que va a sacar a la gente a las calles y con cabildos abiertos, en el sur occidente del país donde más violencia e injerencia de los grupos armados hay en el país, donde las economías ilegales manejan la ilegalidad”, afirmó la exfiscal Morales.

Por otra parte, Morales reiteró que lo que más debería preocupar a los colombianos es que Petro convoque a una serie de movilizaciones en las zonas donde el orden público es crítico y así se generarían situaciones de caos.

“Él sabe que se demora, por los menos, un año y medio. No necesita una constituyente, en lugar de buscarla, tiene que buscar cumplir con la Constitución”, aseguró.

Entre tanto, Morales reiteró que el presidente Gustavo Petro no es cercano el régimen constitucional, y sacó sus “oreja de dictador” en este caso en particular. Así las cosas, asuntos como la liberación de Salvatore Mancuso, el hecho que le tumben los nombramientos de funcionarios que no cumplen los requisitos y que no le aprueben decretos que violen la Constitución, no le terminan gustando.

“Él no va por una Constituyente de 1991, sino que va por otro lado. Va otro estallido delincuencial”, sentenció.

