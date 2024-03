Propuesta de Asamblea Nacional Constituyente de Petro genera controversia en Colombia

Tunja

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha desatado un debate político al proponer la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta medida surge como respuesta al estancamiento de sus reformas en el Congreso, donde carece de mayoría para lograr su aprobación.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (Foto: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) / Guillermo Legaria Schweizer Ampliar

Petro argumentó la necesidad de esta asamblea para superar las trabas políticas que impiden la aplicación de su agenda gubernamental. “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por diversos sectores políticos del país. El representante a la cámara Wilmer Castellanos expresó su sorpresa ante el anuncio presidencial, señalando que la Constitución de 1991 proporciona suficientes garantías para el buen gobierno. Castellanos enfatizó en la capacidad del Congreso para legislar y mejorar la constitución sin recurrir a una asamblea constituyente.

La senadora Carolina Espitia ha expresado su opinión respecto a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Constituyente. Desde su curul, Espitia destacó la importancia de respetar y fortalecer la institucionalidad establecida por la Constitución de 1991.

“Nosotros creemos que hoy la constitución del 91, la cual recogió tantas visiones de país, nos da las garantías a todos los sectores para hacer el ejercicio desde la oposición, también desde el ejecutivo y de la rama legislativa”, expresó la senadora.

Espitia subrayó el equilibrio institucional existente en la actualidad y la legitimidad del Congreso, resaltando que este órgano legislativo fue elegido democráticamente bajo las reglas establecidas. En ese sentido, instó a rodear, acompañar y fortalecer la institucionalidad vigente, haciendo hincapié en que el Congreso es el espacio adecuado para llevar a cabo los debates necesarios.

Si bien reconoció que siempre hay aspectos por mejorar en el sistema, la senadora enfatizó que no es el momento de iniciar un proceso constituyente. En su llamado a la tranquilidad, instó a todos los actores a participar en los debates y discusiones dentro del marco establecido por la Constitución actual.

El representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, por su parte reconoció la frustración del mandatario ante la falta de avances en la discusión de las reformas propuestas.

“Lo primero que hay que decir es que entiendo la frustración del presidente ante la manera en cómo algunos congresistas de nuestro país han asumido la discusión de las reformas que él mismo radicó”, expresó el representante desde su curul.

Salamanca hizo un llamado a la sociedad a estar más pendiente de los procesos en el Congreso y de cómo los congresistas abordan las necesidades de la población. Sin embargo, expresó su preocupación ante la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente, señalando los riesgos que esta medida podría conllevar.

“Creo que aquí cuando se habla de esos temas se corren grandes riesgos que creo que no son los caminos a tomar. A pesar de las dificultades, yo insistiría más bien en avanzar en construir consensos, en que el ejecutivo y el legislativo tiendan puentes y podamos encontrar puntos en común que permitan dar viabilidad a un cambio que la gente lo pidió en las pasadas elecciones presidenciales y de congreso”, añadió Salamanca.

El representante manifestó su disposición para liderar el proceso de acercamiento entre el gobierno y el Congreso, buscando puntos de encuentro que permitan abordar las necesidades de la sociedad colombiana. Destacó la importancia de trabajar juntos a pesar de las diferencias y subrayó que tanto el Congreso como el gobierno deben comprender la urgencia de responder a las demandas sociales.

“El cambio es un mandato nacional, es un imperativo de la sociedad colombiana, es una urgencia social que se requiere”, concluyó Salamanca.

La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para abordar el estancamiento de sus reformas en el Congreso ha generado críticas en la esfera política colombiana. Se argumenta que esta medida contradice su promesa de campaña de no convocar a una Asamblea Constituyente.