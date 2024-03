EN VIVO: siga audiencia de Salvatore Mancuso para decidir su libertad como ‘gestor de paz’

Mancuso determinaría a Medellín como su lugar de domicilio en caso de determinar su libertad

Ante la pregunta de la jueza sobre el domicilio en el que el exlíder paramilitar fijaría su residencia luego de cobrar la liberta, Mancuso se decidió por Medellín. La ciudad habría sido elegida puesto que allí no habría tenido Mancuso ningún tipo de responsabilidad por el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia.



No obstante, Mancuso destaca que no tiene un lugar actualmente para llegar a esa ciudad, pero, ante la solicitud de la jueza de elegir un domicilio, ese sería la capital de Antioquia su posible residencia.