Temblor HOY 18 de marzo en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Colombia es uno de los países en la región que muestra una mayor cantidad de temblores por cuenta de la geolocalización en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta. Por esta razón, como es habitual, Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada de registrar todos y cada uno de esto sucesos.

Así pues, para el lunes 18 de marzo, este es el reporte oficial que entregan desde su sitio web oficial sobre los sismos en el territorio colombiano:

5:53 a.m. Los Santos, Santander / Magnitud 2.1 y profundidad de 141 kilómetros

Los Santos, Santander / Magnitud 2.1 y profundidad de 141 kilómetros 7:23 a.m. Zapatoca, Santander / Magnitud 3.5 y profundidad de 152 kilómetros

¿Qué hacer durante un sismo?

Antes de presentarse un sismo, es importante localizar las zonas de escape y seguridad, y tenerlas siempre presentes.

Seguido a esto, tenga a la mano un botiquín, linterna, radio de pilas y algunos enlatados. También es importante que cuente con una copia de sus documentos de identidad y también apague el sistema eléctrico y de gas antes de realizar la evacuación.

Durante el movimiento, mantenga la calma, evite correr y esté atento a los movimientos de menores de edad y personas de la tercera edad.

Aléjese de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. En el caso que esté en la calle, haga lo propio con postes y cables eléctricos. Por otra parte, en un edificio, no use ascensor y permanezca cerca de las columnas.

Tras el sismo, espere al menos, entre 10 y 20 minutos antes de ingresar a su hogar o sitio de trabajo. De igual manera, tenga presente estas recomendaciones:

Inspeccione el hogar o lugar donde se encuentre para evaluar si existen daños

Si la luz se corta, use linternas de batería. Deje de lado los fósforos y evite fumar adentro

Colabore con autoridades y tenga a la mano números de emergencias

Sea solidario con las víctimas de los siniestros

¿Por qué algunas personas no sienten los temblores?

Un movimiento telúrico puede ser percibido por cualquier persona, sin embargo, las condiciones en las que las personas se encuentren provocaran que sientan o no el fenómeno natural. Aunque parezca increíble, con frecuencia se encuentran personas que no perciben los temblores. De acuerdo al experto en geología y profesor de la Universidad del Quindío, Armando Espinoza, hay varios factores que al ser conjugados pueden incidir en que una persona pueda o no percibir un movimiento telúrico.

Según el experto en geología y profesor de la Universidad del Quindío, Armando Espinoza, hay dos factores que inciden en que una persona pueda percibir un temblor o sismo. Estos dos factores son, por un lado, la ubicación exacta en la que se encuentra el ciudadano y, por otro lado, la posición en la que esté. Es decir, una persona puede sentir más o menos un movimiento telúrico dependiendo del lugar y cómo se encuentre, pero también puede ocurrir que no lo sienta.

En este sentido, el profesor universitario señaló que no es lo mismo que una persona esté parada, sentada, o acostada, puesto que cada una de estas posiciones implican percepciones distintas. “Todos podemos sentirlos de igual manera. No se trata de que haya personas que sienten los sismos y otras que no. La intensidad con la que sentimos un temblor depende de la posición de la persona y el sitio donde esté. Es decir, si estás de pie tienes menos posibilidad de percibirlo que si estás acostado o sentado tienes más posibilidad”, mencionó el experto en sismos.

Tras esto, el profesor universitario aclaró que las posiciones del cuerpo inciden en la percepción de un sismo, esto debido a que cada una representa un mayor o menor grado de contacto con la Tierra. Es decir, que al estar parado la sensación es diferente a cuando se está acostado o cuando se está sentado. La percepción también cambia cuando se está caminando, ya que al estar en movimiento no se siente tanto.