¿Qué pasa si se congela la cerveza? Esto es lo que NO debe hacer

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, y Colombia no es la excepción, de acuerdo con un informe de ‘Informes de Expertos’, el consumo de alcohol per cápita en Colombia en 2023 fue de aproximadamente 27 litros, siendo la cerveza y el aguardiente los licores favoritos de los colombianos; incluso muchos prefieren la cerveza sobre vidas como la gaseosa.

Generalmente, la cerveza suele tomarse fría y existen trucos para enfriarla en cuestión de minutos, en realidad no es recomendable congelarla, pues puede que su sabor y sus propiedades se vean afectadas y modificadas, le contamos por qué no debería congelar la cerveza y qué hacer si esto ocurre.

Cambios en la cerveza cuando se congela

El primer cambio y el más notorio es que su sabor se vea alterado, volviéndose mucho más insípido, pues el agua y el alcohol tienen diferentes puntos de congelación, el alcohol se congela a una temperatura más baja que el agua, por lo que se separarán y se formarán cristales de hielo.

A medida que al agua se va congelando los componentes de la cerveza se irán concentrando, lo que puede resultar en un cambio de textura, volviéndose más densa. Igualmente, tendrá menor nivel de carbonatación, es decir perderá el gas.

Por otro lado, cuando se congela, dentro de la lata o botella ocurre una liberación de dióxido de carbono, esto puede generar una presión excesiva dentro de la lata o la botella, que si no se libera de manera controlada el envase puede explotar.

Consumir o no una cerveza congelada

Según diferentes portales especializados en esta bebida, no existe ningún riesgo para la salud de consumir cerveza congelada, si bien sus propiedades se ven modificadas, esto no hace que se dañe, siendo segura de consumir.

Como el sabor y la textura se ven modificados, si no quiere tomarse la cerveza, puede utilizarla para crear algún cóctel, mezclarla con ingredientes como el limón o incluso otros licores, o incluso puede utilizarla para alguna receta. Esto hará que no pierda la cerveza y que no deba aguantar un sabor que podría ser desagradable.

Cómo descongelar la cerveza correctamente

Si congeló la cerveza y quiere descongelarla puede hacerlo utilizando algunos de los siguientes métodos:

El primero de ellos es dejar que se descongele en la nevera, para minimizar las fluctuaciones de temperatura, entre más lento el proceso, hay posibilidades de que la cerveza conserve sus propiedades originales. Una vez se haya descongelado deberá ponerla en un vaso y mezclarla suavemente para que los componentes se mezclen.

Otro método es poner el envase en un recipiente con agua tibia o agua a temperatura ambiente, esta ayudará a acelerar el proceso de descongelación. Sin embargo, nunca utilice agua caliente, pues podría generar que el envase explote.

Finalmente, tenga en cuenta que una vez haya iniciado el proceso de descongelar la cerveza, no deberá volverla a congelar, pues sus propiedades se verán aún más afectadas, su sabor y su textura se verán aún más perjudicados.