Becas para estudiar maestría en Europa con el ICETEX: Fechas y pasos para aplicar

Recientemente, el Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció una nueva convocatoria para estudiar programas de posgrados en Europa en articulación con la Escuela de Negocios ESCP Business School.

Esta prestigiosa escuela, una de las pioneras a nivel mundial en formación empresarial, actualmente cuenta con 6 campus en ciudades como Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.

Además, dispone de una gran red de universidades socias con las que se realizan distintas colaboraciones y se lleva a cabo la convocatoria de Becas como las ESCP destinada a profesionales colombianos que deseen continuar con sus estudios de Maestría en Europa.

De acuerdo con el ICETEX, en total serán otorgadas 46 becas en 4 programas de formación: MBA in International ManagementMSc in Digital Project Management & ConsultingMSc in Hospitality & Tourism ManagementMSc in Real Estate.

Así las cosas, la convocatoria estará abierta hasta el 15 de abril de 2024. La Comisión Nacional de Becas anunciará los resultados el próximo 9 de mayo.

Las personas que deseen conocer los requisitos, plazas, dotación económica y documentación requerida para aplicar, podrán hacerlo en el siguiente enlace, dando clic en el programa de interés: https://www.becas.com/convocantes/empresas/becas-escp-business-school

Programas de becas 2023

MBA in International Management: 8 becas

Destinada a colombianos con una edad comprendida entre los 26 y los 35 años, con experiencia profesional o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.

Los estudios se desarrollarán en distintas sedes situadas en países como Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia.

Link para aplicar: https://web.icetex.gov.co/es/-/mba-en-international-management-en-escp-business-school

MSc in Digital Project Management & Consulting: 16 becas

Los candidatos deberán contar con una edad comprendida entre 21 y 32 años y disponer de un promedio determinado en las notas de Pregrado, así como tener mínimo un año de experiencia profesional. Para la convocatoria se cubrirá el valor de la matrícula ente un 50% o un 100%.

El programa se desarrollará de manera presencial en Madrid o Berlín.

Link para aplicar: https://web.icetex.gov.co/es/-/msc-en-digital-project-management-consulting

MSc in Hospitality & Tourism Management: 11 becas

Está dirigida a profesionales colombianos con una edad entre los 21 y 32 años, que dispongan de experiencia profesional de un periodo mínimo de 1 año. Con esta beca se cubrirá a los estudiantes beneficiarios el valor del precio de matrícula entre un 35% y un 50%.

Los candidatos seleccionados podrán disfrutar de un periodo de tiempo de estancia en ciudades como Madrid, Londres o Turín.

Link para aplicar: https://web.icetex.gov.co/es/-/2023-msc-en-hospitality-and-tourism-management-en-escp-business-school

MSc in Real Estate: 11 becas

Los aspirantes deberán tener un mínimo de experiencia profesional de un año, contar con una edad comprendida entre 22 y 29 años y disponer de un buen nivel de inglés demostrable.

El desarrollo de los estudios de Máster, se llevarán a cabo de manera presencial, en Madrid y Londres, con una duración total de 15 meses.

Link para aplicar: https://web.icetex.gov.co/es/-/msc-en-real-estate-en-escp-business-school

Para conocer más información sobre los requisitos y el proceso de admisión para poder preparar la respectiva aplicación, el ICETEX llevará a cabo un webinar el próximo miércoles 20 de marzo, donde resolverán todas las dudas de los posibles aspirantes: