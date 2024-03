Festival Estéreo Picnic se transmitirá en vivo por Canal Capital

Desde el jueves 21 al domingo 24 de marzo después de las 3:00 p.m. los aficionados del festival podrán disfrutar de los shows de sus artistas favoritos en el FEP 2024 a través de las transmisiones en vivo de las diferentes plataformas digitales del Canal Capital. Puede seguir la transmisión mediante la pagina oficial como: canalcapital.gov.co, también desde el canal de YouTube y la página de Facebook.

“El presente está cada vez más cerca “, es el lema con el que los asistentes al cartel del Estéreo Picnic 2024 gozarán de diferentes artistas internacionales como Blink-182, y Grupo Frontera, además de artistas nacionales como Proyecto Uno y Feid, entre muchos otros que presentaran durante los 4 días.

¡Importante!

Para garantizar la movilidad de los asistentes el servicio público de transporte, TransMilenio, estará habilitado desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. de jueves a domingo. Por otra parte, las rutas hacia el Portal Norte operarán de 3 a.m. a 4 a.m. desde el viernes hasta el domingo. Recuerde que la tarifa durante los 4 días seguirá siendo la misma de todos los días de $2.950, por lo que se recomienda estar pendiente de llevarla y asegurarse de que tenga saldo para su uso.