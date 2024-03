Asocars alerta que las disidencias ponen en riesgo a funcionarios ambientales

Ibagué

Asocars, la asociación que reúne a las 33 corporaciones autónomas regionales denunció que, en regiones como el Cauca, Tolima, el Llano entre otras, la presencia de las disidencias está poniendo en riesgo a los funcionarios de las autoridades ambientales

Según Yesid González, director ejecutivo de Asocars, la situación de amenazas pone en peligro a las autoridades ambientales que salen al territorio, hechos que ya fueron comunicados al Ministerio de Medio Ambiente para que se gestione una mayor seguridad para los profesionales que protegen la biodiversidad.

“No es fácil que un funcionario con la ley 99 en la mano y una libreta pueda entrar a ciertas regiones, la misma comunidad dice que no se puede entrar a las zonas, por eso requerimos recuperar este trabajo, en algunas regiones lo que nos comunican es que son disidencias y grupos armados, nosotros tenemos la voluntad, pero si no existe compromiso de la Fuerza Pública no podemos hacer nuestro ejercicio”, dijo González.

Finalmente, González aseguró que en las zonas donde hay cultivos ilícitos y minería ilegal se convierten en sectores complicados para los protectores del medio ambiente.

¿Lo mismo pasa en el Tolima?

Los grupos armados que operan en el Tolima no están permitiendo que la autoridad ambiental realice el trabajo de control y vigilancia en el Sur del departamento denunció la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini.

Según Alfonso Ianini, los funcionarios de la entidad ambiental en el departamento no están visitando algunos territorios debido a que han sido amenazados “Recibí una información de nuestro jefe de oficina en el sur y en el oriente de nuestro departamento indicando que no podemos ejercer nuestra labor porque estamos amenazados y no nos permiten entrar al territorio”.

A la vez la funcionaria aseguró que “No puedo desplazarme a algunos lugares de nuestro departamento porque debo ir en compañía del Ejército o de la Policía, un llamado al Gobierno Nacional a qué haga presencia en el territorio, a qué permita que la Fuerza Pública haga su tarea”.

Por otra parte, la directora de Cortolima, le envió un mensaje a la ministra del Medio Ambiente para que se puedan articular las políticas en materia de desarrollo de las políticas ambientales en el país.

“No tenemos claridad de cómo va a funcionar el fondo para la vida donde están varios de los recursos destinados a la protección y conservación de los ecosistemas, le preguntamos a los funcionarios y aún no claridad de cómo se va a acceder a estos recursos, la invitación es a que generemos dinámicas de diálogo porque quienes conocemos el territorio y estamos en contacto con la comunidad somos las corporaciones”, aseguró la presidente de la Junta Directiva de Asocars.