En El Country desmontaron talanqueras y piden ser incluidos en restricción de parrillero

Cartagena

Habitantes de la urbanización El Country en Cartagena, se vieron obligados a desmontar las ocho talanqueras ubicadas en sus calles principales.

La decisión se tomó a raíz de una notificación que llegó de la Inspección de Policía de la zona respaldada por la Alcaldía de la Localidad 1, en la cual se ordenaba el retiro de las talanqueras tras una querella presentada por un residente de la comunidad quien mostró su inconformidad por dificultades en la movilidad.

“El operativo fue causal de una denuncia que se colocó por un residente que no quería las talanqueras. Inicialmente la comunidad se presentó a la inspección de policía manifestando que deseaban continuar con las talanqueras, adicionalmente residentes de barrios vecinos manifestaron su inconformismo. La gente lo que hizo fue protegerse de la delincuencia ya que aquí tenemos hasta 10 atracos diarios, incluso a mí me han disparado varias veces”, manifestó Jhon Barrios, presidente de la Junta de Acción Comunal.

La comunidad rechazó la orden de la inspección de policía que los obligó a desmontar las talanqueras y temen que ahora la cifra de atracos incremente de forma descontrolada.

El líder comunal hizo un llamado al alcalde Dumek Turbay para que incluya a la urbanización El Country dentro del decreto de los barrios donde se prohibió el tránsito de motos con parrillero hombre.

“Le hacemos un llamado al alcalde Dumek que tiene un Plan Titán 24. Pedimos que nos incluyan porque no ha hecho presencia, queremos que nos incluyan en la restricción del parrillero hombre. Nos gustaría estar en ese decreto, diariamente sufrimos más de 10 atracos y no es mentira, sino que hay mucha gente que no se atreve a denunciar”, expuso.