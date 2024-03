Aplazan orden de desalojo en sector Dionisio Miranda de Cerros de Albornoz

Cartagena

La Inspección de Policía de la Comuna N°11 aplazó la orden de desalojo que estaba pactada para este jueves 14 de marzo en el sector Dionisio Miranda del barrio Cerros de Albornoz, en el suroccidente de Cartagena.

La diligencia fue suspendida y será reprogramada en una fecha que todavía está por definir. Caracol Radio llegó a esta comunidad, donde se vive un panorama de incertidumbre, teniendo en cuenta que las 28 familias que habitan en la zona no tienen donde vivir en caso de que se llegue a ejecutar el desalojo.

Pedro Pérez, líder del sector Dionisio Miranda, expresó que una reconocida empresa constructora está reclamando esos terrenos porque supuestamente son de su propiedad, sin embargo, asegura que los predios le pertenecen a la comunidad que lleva cuatro años allí.

“Nos quieren desalojar porque la empresa tiene documentos que estos terrenos supuestamente les pertenecen a ellos. Eso no es así, los predios nos pertenecen a nosotros porque habitamos aquí hace cuatro años. Hemos estado luchando, vivimos con incertidumbre porque siempre que se escucha la palabra desalojo estamos con el credo en la boca”, sostuvo.

Pérez pidió la intermediación del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la Personería Distrital para que se respeten los derechos de la comunidad. En las afueras de las humildes viviendas de madera del sector Dionisio Miranda, los vecinos instalaron pancartas con mensajes de rechazo a la diligencia que se pretende adelantar.

“Vivimos con un difícil acceso porque no tenemos vías adecuadas, no contamos con redes eléctricas y para contar con agua potable debemos cargar pimpinas en nuestros hombros y llevarlas a nuestras casas. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, no vamos a permitir el desalojo”, expuso el líder.