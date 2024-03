Soportes de pólizas no existen, y por eso los carrotanques no se pueden mover: Ungrd

Actualmente, se lleva un proceso contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López. La investigación se debe a las presuntas irregularidades que se presentaron en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.

En medio de esto, la Procuraduría inspeccionó a la empresa Kenworth por la supuesta compra de los carrotanques. Sin embargo, la entidad desarrolló el proceso de inspección luego de que el ahora director de la UNGRD, Carlos Carrillo, denunciara que en el pasado la entidad adquirió 80 carrotanques, y no 40, como se había revelado.

Por otra parte, la Procuraduría continuará con la investigación para recolectar pruebas y determinar si ocurrieron o no irregularidades.

En Caracol Radio estuvo Carlos Carrillo, director de la Ungrd, conversando sobre las que presuntas irregularidades en la compra de los carrotanques. Al respecto, aclaró que los carrotanques no se pueden mover debido a que no se han encontrado las pólizas. “Las pólizas no aparecen. Yo creo que esta es una de las cosas más difíciles de asumir, en cuanto a la responsabilidad política.”

De esta forma, Carrillo dejó en claro que lo que ha encontrado en la entidad es distinto a lo mencionado por el anterior director. “El anterior director de la UNGRD había explicado que una de las razones por las que no se podían mover era que las pólizas estaban en proceso de adquisición y que se habían adquirido, creo que en algún momento lo dijo en un medio de comunicación. Pero no aparecen”.

“Estaba recién posesionado y ya tenía que ir a responderle al Congreso. El Estado es solo uno. Me encuentro con que no existen estos soportes documentales de las pólizas, es decir, las pólizas no existen. Por tanto, los carrotanques tienen que estar parados”, insistió

Al mismo tiempo, el director mencionó que con la aparición de los otros 40 carrotanques, la investigación debe adelantarse y, por lo pronto, estos vehículos no podrán desplazarse. “Pero, además, como si no fuera poco, con los 40 carrotanques adquiridos, aparece que hay otros 40 carrotanques pequeños. Esto es bien complicado y debo empezar por pedirle disculpas al pueblo guajiro, porque por ahora no van a moverse esos 40 carrotanques”.