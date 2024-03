Nuevamente dejarán de funcionar los carrotanques que UNGRD contrató para La Guajira

Este miércoles en un debate de control político, que tuvo lugar en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el nuevo director de Gestión Del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que encontró nuevas dificultades para la operación de los 40 carrotanques que fueron contratados para garantizar el abastecimiento de agua en La Guajira.

“Algo que es muy importante decir, y lo voy a dejar muy claro disculpándome con las comunidades de La Guajira en nombre de la entidad, es que los carrotanques deben estar detenidos. No pueden salir del batallón (Matamoros) y yo me encargaré como director de que esos vehículos no se muevan ¿Por qué? Pues porque no tienen pólizas de seguros”, aseveró Carlos Carillo.

Sobre lo anterior, el funcionario que recientemente se posesionó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo explicó que esta es su primera gran tarea al frente de la entidad. En su discurso mencionó que debe cumplir con las normas y todos los bienes del Estado deben estar asegurados. Por esta nueva dificultad, durante los próximos días como director de la entidad se desplazará al departamento para hacer una verificación en sitio de lo que ocurre con estos vehículos.

Las declaraciones de este miércoles sorprenden, pues el ex director de esa entidad Olmedo López explicó el pasado 19 de febrero que los carrotanques habían estado detenidos en el Matallón Matamoros (durante un mes aproximadamente desde su arribo a La Guajira) porque justamente se estaba terminando de hacer la diligencia de las pólizas de seguros y las placas.

“Están parqueados porque cuando llegaron estaban pendientes sus pólizas y seguros todo riesgo. Uno no puede salir a trabajar sin contrato”, fueron las palabras de López hace cerca de dos semanas en declaraciones que entregó desde el Aeropuerto El Dorado cuando aún era director de la entidad.

En relación a esta polémica, según las declaraciones del nuevo director de la entidad, estos vehículos habrían salido por las vías del departamento sin seguro, puesto que cinco días después de que Olmedo López entregó esa declaración salieron los primeros 10 carrotanques a entrgar agua potable a las comunidades.

Adicional a lo anterior, Carlos Carrillo, explicó que hay otros 40 carrotanques de menor tamaño que fueron contratados por Gestión del Riesgo para realizar labores de abastecimiento de agua en La Guajira. Señaló que de ese contrato ya han llegado más de 20 vehículos, pero sostuvo que tampoco podrán salir a operar por el momento.