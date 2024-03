Quindiana que fue adoptada y vive en Países Bajos busca a su madre biológica en Armenia

Armenia

Se trata de Maria Antonia Valencia Guzmán quien nació el 27 de noviembre de 1999 en Armenia y el 11 de octubre del año 2000 cuando tenía 11 meses de nacida fue adoptada por una pareja de nacionalidad holandesa Heesakkers Smeijers.

Y es que la madre biológica de la joven quindiana presentaba antecedentes de drogadicción y residencia inestable por lo que fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF como medida de protección.

“Ellos cada año me celebraban el día en que fui adoptada siempre había decoraciones de Colombia, por eso desde mi niñez supe que era adoptada. Ahora quiero encontrar a mi madre porque siento fuerte conexión con mis raíces colombianas, porque no me siento parte de la cultura europea. Deseo aprender español para lograr viajar el próximo año a mi país y conocer a algún miembro de mi familia”, sostuvo.

Actualmente tiene 24 años y está en búsqueda de su progenitora Luz Elida Valencia Guzmán de 58 años ya que no ha podido dar con su paradero porque la abandonó cuando era apenas una bebé.

Además, la joven dio a conocer que en medio de su búsqueda logró encontrar a su hermano Joshua Leandro Valencia Guzmán que reside en Manizales.

Es importante mencionar que quien desee brindar información sobre el caso puede comunicarse al correo antoniavalenciaguzman@gmail.com.

Vale anotar que Maria Antonia no habla español por eso con el apoyo de una amiga colombiana logró exponer su caso y la necesidad de conocer sus orígenes.