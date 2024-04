Antigua estación El Bosque: disputa entre un Buen Comienzo y una Biblioteca Popular

Medellín, Antioquia

Los voceros de la Biblioteca Popular Betsabé Espinal, ubicada en la antigua estación El Bosque del ferrocarril de Antioquia, en Aranjuez, nororiente de Medellín, denuncian que la alcaldía de Medellín, y en particular su cabeza, Federico Gutiérrez, estaría echándolos del lugar donde establecieron dicha institución popular ante el anuncio de la instalación de un Buen Comienzo en ese espacio. Indican que a esto se le suman provocaciones, estigmatizaciones y nula comunicación por parte del mandatario y de su administración ante los voceros, al parecer, por la relación del recinto con los promotores del paro nacional en el 2021.

El ministro de cultura de la nación, Juan David Correa Ulloa, a través de un comunicado solicitó a Federico Gutiérrez que considere permitir la existencia de la biblioteca popular como símbolo de la resignificación del conflicto, pedido que fue descartado cuando, a través de una valla, se dio aviso de la instalación del Buen Comienzo en el lugar.

Tatiana López, vocera de la biblioteca popular Betsabé Espinal, habla de lo que simboliza dicho espacio para aquellos que lo realizaron: “La biblioteca nace pues a raíz del estallido con una necesidad muy básica, nace con la necesidad de que las personas aprenderán a leer y a escribir su nombre y sobre derechos humanos. Decidimos hacer una toma cultural en la antigua estación del ferrocarril, el bosque. Realmente lo que estamos haciendo ahí es pedagogía, tenemos muchos recursos, hemos hecho más de 200 actividades comunitarias, hemos trabajado con los niños de la comunidad”.

En el ámbito educativo, los voceros aseguran haber realizado preparaciones gratuitas para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia en dichas instalaciones, con resultados satisfactorios.

Esto dijo la señora López sobre el anuncio de la Alcaldía sobre la instalación de un Buen Comienzo en el lugar donde está ubicada la biblioteca popular: “En este momento nos vemos totalmente amenazados por la alcaldía, y sobre todo por su nula escucha. Nos está simplemente apartando y provocando para que nosotros, pues obviamente, resistamos el proceso, o no sé, o no sé qué nosotros pretenden porque nosotros no nos vamos a ir de ahí. Es una cuestión solo de estigmatización a la protesta social, precisamente por haber nacido de ella”.

Al respecto de esta situación, esto manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Este es un sitio público, es un espacio público de ciudad, lo que hace la administración es recuperar ese espacio que había sido vandalizado, quemado, y ahí lo que va a haber es el jardín infantil de buen comienzo, El Bosque. Todos los espacios son públicos para todos, pero yo con lo que no he estado de acuerdo es con la que me dijeran la solitud, que lo tendríamos que entregar como un símbolo a los de la “Primera Línea” que lo habían quemado. Ahí si me perdonan, pero yo en eso no estoy de acuerdo”.

El mandatario agrega que esto ya lo había dejado claro con el ministro de cultura en la reunión que sostuvieron, y que este Buen Comienzo es necesario para la población infantil de Moravia.

Por último, a través de su cuenta de X, Mauricio Urquijo, director territorial de occidente de la Sociedad de Activos Especiales, propuso buscar soluciones a través de la habilitación de espacios por parte de la entidad tanto para la juventud del estallido social como para la instalación de sedes educativas oficiales en Medellín, y así, llegar a consensos que no impliquen mayores roces.