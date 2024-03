Alberto Suárez apuntó contra el periodista que lo increpó: “Quería 10 segundos de fama”

Las polémicas no cesan en el fútbol colombiano. La más reciente se dio el pasado lunes, cuando Alberto Suárez, actual entrenador del Real Cartagena, fue cuestionado por un periodista en rueda de prensa debido a su supuesto “resentimiento” en contra del Unión Magdalena y la ciudad de Santa Marta. Frente a esto, el estratega le pidió a la contraparte que dejara atrás su odio y con ello se enfocara en ser mejor profesional.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Suárez indicó que ya sabía que el periodista en cuestión iba a bajar a la atención a medios e incluso reveló haberlo visto riéndose, previo a su intervención. “Él llegó muerto de la risa a la rueda prensa, ya sabía lo que iba a pasar. Si él me acusa de que yo tengo algo contra Santa Marta y me quedo callado, ¿no es de alguna forma aceptar su acusación?”, sentenció.

Asimismo indicó que la persona en cuestión lo único que buscaba era tener sus “diez segundos de fama” y en su opinión lo logró, debido a que la situación se viralizó en todos los espacios deportivos y aún más en las redes sociales. “Ese señor no sé qué problema psicológico tenga y quiera abusar, de alguna forma, de la dignidad del periodismo colombiano para volverse famoso”, concluyó.

Hablando netamente de lo deportivo, el director técnico de 63 años afirmó que su equipo va cogiendo forma de a poco y se refirió a los casos puntuales de Teófilo Gutiérrez y Luis Sandoval, sus estelares refuerzos para el primer semestre del Torneo de Ascenso. En cuanto a Teo, apuntó que está recuperando su forma física; respecto al ‘Chino’, aseguró que se viene acomodando al equipo.

“Falta todavía. Pasa que teníamos ajustado al equipo, pero salió (Christian) Marrugo por lesión, que no es grave, pero requiere de tiempo. Llegó Teo y llegó Luis (Sandoval). Teo no llegó en buenas condiciones físicas; Luis llegó, pero no se ha adaptado al equipo. Son dos fichas importantes que hay que sincronizarlas y ellos están haciendo un gran esfuerzo por hacerlo”, dijo.

Polémico cruce con un periodista

Primera vez que se cruzaron

“Eso fue cuando fui con Envigado. Él reclamó que el partido fue muy malo y que había que pagar 90 mil pesos para entrar, que el equipo era muy pobre, entonces yo le dije que tenía toda la razón, que si 90 mil pesos era mucha plata para algunas personas, entonces que no se gastara la plata y que no fuera. Le dije que no venga, que fuera el que pudiera pagar. Más allá de eso, esa es una forma de hacer periodismo, aunque no sé si a eso se lo pueda llamar así. Hacerse visible y famoso. A nivel nacional lo logró porque por todas las redes salió. No se habló de fútbol, ni se ha hablado del Real Cartagena, ni del gran partido que hizo el Unión Magdalena en el segundo tiempo, porque el señor se robó de alguna forma el show y eso me parece injusto”.

El periodista quería hacerse famoso

“Los años lo van madurando a uno y las personas también. Yo sabía que él iba a ir a hacer eso porque tiene 10 segundos de fama, cada vez que voy yo a Santa Marta. No entiendo la razón. La verdad, no sé quién es, no me ha entrevistado nunca. No sé por qué se comporta así”.

Aprecia y valora a la ciudad de Santa Marta

“No hice nada en absoluto. Usted sabe que ir a jugar a Santa Marta no es fácil. Es una plaza dura. Cuando se jugaba en el centro lo era y ahora que la tribuna está encima es supremamente dura, vaya el que vaya. No pasó nada, de hecho la gente tuvo un gran comportamiento. Lo que pasó en la tribuna es responsabilidad de la barra del Cartagena, pero la gente se comportó bien. Por ahí mandan su madrazo, tiran una botella para molestar, pero es más por fastidiar que otra cosa. No es por agredir. No pasa absolutamente nada, como para que este señor salga con esas tonterías. Él llegó muerto de la risa a la rueda prensa, ya sabía lo que iba a pasar. Si él me acusa de que yo tengo algo contra Santa Marta y me quedo callado, ¿no es de alguna forma aceptar su acusación?, ¿no es de alguna forma ponerme en riesgo de no poder ir yo a Santa Marta porque creen que yo tengo algo contra la ciudad? Yo no tengo nada contra Santa Marta, de hecho tengo un gran amigo, tengo familia que vive allá, es uno de los lugares que visito con mayor placer porque tiene una bahía bellísima. Ese señor no sé qué problema psicológico tenga y quiera abusar, de alguna forma, de la dignidad del periodismo colombiano para volverse famoso, porque hoy todos lo hicimos famoso”.

Presente del Real Cartagena

Teófilo va creciendo

“Teo estuvo inmerso en los dos goles que hicimos contra el Unión: el primero es un remate de él que deja un rebote el arquero y el segundo es una asistencia suya. A medida que van pasando los días, se va metiendo más en el juego de los muchachos y los muchachos en el de él. Lo mismo a Luis. Es de tiempo, un par de partidos y vamos a tener un equipo bien sincronizado... Hoy Teo está como en un 7 sobre 10, está bien. En un par de semanas, lo tendremos en la plenitud de su condición y va a coincidir con la llegada de Marrugo, entonces sueño con que podamos sincronizar ese gran equipo que todos queremos ver”.

El ‘Chino’ se está adaptando

“Entrenarse en Cartagena no es fácil y menos en esta época por el clima. Yo entreno una jornada en la mañana y dos veces a la semana vamos en la jornada doble al gimnasio. No es fácil, aquí el calor y la humedad por estas épocas son complicadísimos. Si bien Luis es de esta región, estaba trabajando en un clima diferente, en unas condiciones diferentes. Es de tiempo. En lo futbolístico, es de encontrarse con los compañeros y que ese encuentro le permita expresar todo lo futbolístico que tiene”.

Compromiso defensivo de los experimentados

“Nos toca hacer todo el trabajo estratégico y táctico que permita reforzar las líneas, en especial la primera. A pesar de que Teo está mayor y Marrugo también, si yo te muestro las plataformas, que hoy se manejan en todas partes, se ve que están haciendo grandes esfuerzos. Marrugo venía con un promedio de 12,000 metros por partido, que eso es mucho para un jugador con la edad que él tiene. No ha sido ápice para que no lo hagan. Por supuesto que el manejo en la semana con ellos es especial para poderlos recuperar. Teo anda en las mismas, anda con una necesidad de encontrarse con su fútbol y eso nos ha permitido no preocuparnos mucho de la fase defensiva. Por supuesto que no hace grandes desplazamientos, pero en la zona trabaja bien, orienta bien, reacciona rápido a la pérdida y ayuda a que los compañeros recuperen la pelota. Ha sido una buena labor con él”.