Bogotá es considerada la segunda ciudad preferida para la inversión de empresas españolas

En el marco de la socialización del decimo sexto informe sobre el Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2024, organizado por la IE University de España y la compañía KPMG, se presentaron las tendencias de inversión 2024, siendo México y Colombia, seguidos por Chile, Perú y Brasil, los países en los que las empresas españolas no descartaron para aumentar sus inversiones durante este 2024.

Asimismo, el informe ubicó a Bogotá como el segundo destino en América Latina, después de Ciudad de México, como posibilidad para situar el funcionamiento de una empresa española, desplazando a Miami, Estados Unidos. Hecho que, se da por primera vez, en la presentación de este informe. En ese sentido, Juan Carlos Martínez, Director del Informe y Profesor del IE Business School, en entrevista con Alfonso Ospina, director del servicio informativo de Caracol Radio, explicó las razones por las que la ciudad ganó está posición.

“La principal razón, creo que hay un número muy importante de empresas españolas en Colombia desde hace tiempo, desde grandes empresas hasta pequeñas y medianas que están aquí instaladas, y eso lo que hace es que muchas de esas empresas encuentren una posibilidad de crecimiento importante en este mercado, encuentren unas posibilidades de seguir generando empleo, generando riqueza, y por eso, unido a que encuentran las oportunidades de crecimiento, tengan pensado incrementar sus inversiones”, señaló el Director del Informe.

Además agregó dentro de los factores que posicionó a la ciudad fue la conectividad aérea con España, puesto que la consideró como una Ciudad a la que se puede llegar fácilmente y también tiene un clima empresarial de negocios muy fuerte.

“Cuando preguntamos a los directivos en qué ciudad les gustaría vivir, la más favorita de todos los directivos españoles es Miami, pero desde el punto de vista de colocar un headquarters, es Colombia, y en este caso Bogotá, es un sitio muy atractivo, porque está bien situada dentro de lo que es la región, el clima de negocios es bastante adecuado, hay mucha frecuencia aérea, y eso hace que sea un sitio apetecible para colocar ese cuartel general y centralizar las operaciones que las empresas españolas tienen en distintos mercados de la región”, explicó Juan Carlos Martínez.

Asimismo señaló que, muchas de las grandes empresas españolas hoy en día están teniendo más facturación en Iberoamérica que en España, argumentando que el 25% de los beneficios de la bolsa española se están generando en Iberoamérica en este momento, las cuales señaló como claves para aumentar las inversiones en la región.

“Aproximadamente ya estamos viendo que el 40% de las pymes con presencia en la región piensan que en ese plazo de tres años obtendrán más ingresos aquí que lo que obtienen en sus matrices. Eso lo que habla es de que estas empresas llegaron y se han ido posicionando, creciendo, entrando en distintos mercados, y que, bueno, sus negocios les funcionan muy bien aquí”, afirmó Juan Carlos Martínez.

Por último, Martinez, indicó que, si bien, este panorama en América Latina resulta muy favorable, también plantea unos retos importantes para su consolidación. En ese sentido, señaló que hay riesgos que podrían presentarse en el desarrollo de las inversiones en los países latininos como la inestabilidad política (84%), los tipos de cambios (49%), la inseguridad ciudadana (45%), la inseguridad jurídica (40%), la desaceleración económica (35%) y, por último las infraestructuras deficientes (16%).

“Las inversiones siempre no están exentas de riesgos, y efectivamente, aunque los riesgos son distintos según los países, yo creo que podemos agruparlos en un conjunto, que la percepción es más global. El principal riesgo (...) el riesgo político, es decir, cambios políticos o situaciones políticas que pueden afectar a la marcha de sus negocios, (...) la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, que se produce en algunos países, no es el caso de Colombia, o inseguridad económica, en el sentido de que a veces la situación económica no es toda la adecuada que debería”, concluyó Juan Carlos Martínez, Director del Informe y Profesor del IE Business School.