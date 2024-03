“Le quitó la vida vilmente y pido justicia” esposa de Delio Hernández

Bucaramanga

En un asombro del que no ha logrado salir asegura estar María Margarita Mantilla, la esposa de Delio Hernández Durán, el vendedor de fruta al que un mototaxista le quitó la vida con un cuchillo porque accidentalmente le golpeó la moto con la zorra o carretilla con la que se ganaba la vida vendiendo alimentos en los alrededores de la plaza de mercado central de Bucaramanga.

La esposa de la víctima, asesinada de dos puñaladas el pasado domingo 10 de marzo, narró esos últimos momentos de vida del humilde vendedor ambulante que desde hace 36 años laboraba en la zona.

“Él llegó a las 6:00 a.m. a arreglar unas carretillas y de ahí salió con su venta de mango chupa, él trabaja la zona desde hace 36 años, yo también vendo manguitos pero por la calle 34 con 15, cuando me empiezan a gritar que habían apuñaleado a Delio yo salí corriendo y ya vi esa escena tan conmovedora. Me le tiré a un carro implorándole que por favor me lo llevara al Hospital pero en la Quebradaseca yo dije él se me fue porque suspiró y sí, cuando llegamos al Hospital nos dijeron que había llegado sin signos vitales”.

Dijo que el mototaxista que está identificado por la comunidad y las autoridades, no tenía derecho a arrebatarle la vida a su esposo por el leve golpe a la moto y por eso con tristeza y vehemencia, clama justicia.

“Yo le pido a las autoridades que agilicen la captura de este hombre que se encarnizó con mi marido, le quitó la vida vilmente simplemente porque le tocó la moto a la que no le pasó nada. Mi marido le dijo que a él lo conocían ahí que miraran a ver si le había pasado algo a la moto y que respondía pero no, lo apuñaló y lo mató cruelmente”, dijo María Margarita Mantilla a Caracol Radio.

Delio Hernández Durán, tenía 49 años de los cuales 36 los dedicó a la venta ambulante de frutas en el centro de la ciudad. Chocar la moto de un intolerante hombre extranjero le costó la vida.

El homicida aún no ha sido capturado pero ya está identificado. Mientras tanto, el cuerpo de Delio Hernández es velado en la Funeraria Pablo Sexto y hoy su familia y amigos vendedores ambulantes le darán cristiana sepultura en el cementerio central.