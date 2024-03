Reforma a la salud: con la firma de siete senadores radican ponencia negativa

Colombia

En la Comisión Séptima del Senado fue radicada una ponencia negativa a la reforma a la salud, que está tramitando el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República.

La ponencia es firmada por integrantes de los partidos Colombia Justa Libres, Centro Democrático, Conservador, Liberal y ASI.

Se trata de los senadores de esas colectividades que tienen asiento en esa célula legislativa: Lorena Ríos Cuellar, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Nadia Blel Scaff, José Alfredo Marín, Miguel Ángel Pinto y Berenice Bedoya.

“No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”, señala el comunicado en el que anunciaron la decisión.

En el comunicado señalan que el proyecto es regresivo en términos de derechos adquiridos, que no tiene aval fiscal, que desconoce los logros del sistema actual de salud, que no resuelve los retos de este, que no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos y que no representan un consenso nacional, según plantean.

Frente al aval fiscal señalan que: “La reforma a la salud no tiene concepto positivo de Ministerio de Hacienda para su implementación, contrariando la ley en tal sentido, adicionalmente no es clara la cuantificación de los costos de implementación, ni sus fuentes de financiación”.

Añaden que la propuesta del Gobierno “centraliza el dinero de la salud en una sola entidad de carácter público, sin las auditorias que la dinámica del sector exige, proponen volver a un seguro social, a pesar de que los colombianos no quieren que los recursos sean administrados únicamente por el Estado”.

También señalaron qué tal como está el proyecto de ley, elimina la libre escogencia del usuario y que no garantiza la continuidad o prestación del servicio a los pacientes de alto costo.

“Coarta la libertad de elección, ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al paciente, ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de la atención para los pacientes de alto costo poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de colombianos”, añade el texto.

Cabe señalar que mientras la ponencia positiva, que fue radicada en días pasados, tiene cuatro firmas, la que pide el archivo tiene siete.