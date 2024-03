¿Qué opinan los conductores sobre suspensión de pico y placa en Santa Marta?

Santa Marta

Luego de que se conociera que se derrogara la medida de pico y placa expedida como 273 del 11 de marzo de 2024, y cuyo artículo primero deroga el decreto 033 del 22 de febrero de 2022, consultamos con los conductores particulares y taxistas en el distrito frente esta medida.

“Nos vamos a ver afectados principalmente nosotros, en nuestro bolsillo de los taxistas, porque cuando se implementa la medida de pico y placa esto se vuelve una ayuda que tenemos con los particulares. Ningún taxista está de acuerdo y desde ya se están convocando manifestaciones en La Lucha, en la Troncal y también en la parada del Centro Comercial Buena Vista, con el fin de dar un aviso a la Alcaldía y autoridades competentes porque eso no es positivo para ninguno”, comenta Giovany Chávez taxista del distrito.

Así mismo Jairo Hernández, taxista del distrito, destaca sobre esta medida “Eso nos perjudica laboralmente porque los padres que van a tomar un taxi para transportarse, ya no lo harán, y van a irse en su vehículo, conllevando a que esto baje el rendimiento laboral. Tan cara que está la gasolina y ahora nos van a matar con esto. Ahí sí quedamos listos”.

Además de conocer las reacciones de taxistas, también se obtuvieron opiniones por parte de conductores particulares quienes se refieren a las afectaciones que traerá esta suspensión de pico y placa “Santa Marta es una ciudad que carece de vías y las que tiene no dan abasto. Yo creo que el Alcalde debe mirar si hay la conveniencia de tener el pico y placa o no tenerlo, porque los trancones que se hacen en la ciudad son muchísimas grandes y solo tenemos La Avenida Ferrocarril, La Avenida Del Rio y la 30 pero está cerrada por construcción” señala Andrés Salas, conductor particular del distrito.

Cabe destacar que la Alcaldía de Santa Marta expidió este decreto para el pico y placa en vehículos particulares, siendo esta que nada tiene nada que ver con el pico y placa de taxis, ni las prohibiciones de circulación vigentes sobre las motocicletas. Por lo pronto, la administración estudiará otras alternativas para regular la movilidad y que no se registre un colapso en las vías.