Denuncian nueva amenaza de desalojo, esta vez de comunidad indígena Muisca- Chibcha

Tunja

La denuncia fue confirmada por el gobernador Indígena del Cabildo Mayor, Xieguazinsa Ingativa Neusa a Caracol Radio, según el líder indígena, se trata de una “mayora” que vive junto a sus hijos en Chivor y que, según una Juez de Guateque, será desalojada en los próximos días.

“Aquí hay una mayora de más de 90 años, que nació ahí, sus padres fueron de ahí y no es que sea un gran territorio sino que ellos siempre han estado ahí, la mayora está ahí con sus hijos dando resistencia porque esa es su tierra, es su historia, ahí están sembradas sus placentas, yo fui a verificar y ahí está toda su tradición; yo fui a verificar desde la pertenencia étnica como gobierno indígena departamental, porque nos urge tener la certidumbre de todos estos reconocimientos étnicos y allí hay una comunidad indígena Muisca-Chibcha descendiente”, dijo en entrevista para Caracol Radio.

Es tensa la situación en Chivor por amenaza de desalojo a comunidad MuiscaChibcha, al parecer, por ampliación de actividad minera y un litigio que viene desde 2017



Ya hay presencia de guardias indígenas de la Orinoquía en la zona. @MinInterior @CarlosAmayaR @DefensoriaCol pic.twitter.com/LvLpxGUvH6 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) March 11, 2024

El líder aseguró que esta es una problemática compleja y que tiene que ver con la presunta necesidad de expansión de una empresa minera en la zona y un litigio que viene desde el año 2017.

“A mí me preocupa mucho que ella es una mujer indefensa, iletrada y en las situaciones que se han dado desde el año 2017 aproximadamente, en instancias judiciales, le han puesto un abogado de oficio, se le ha estigmatizado, en temas de política uno de los candidatos de las campañas anteriores estigmatizó esta familia poniéndola en riesgo y es una situación muy tensa (…) tenemos el problema en Boyacá que se extiende y se extiende la minería y aquí no se miran personas, ni naturaleza, ni territorio, sino que ya va por vías judiciales, es un desalojo”, describió.

Insistió en que hay tensión en la zona y ya hay presencia de dos de las guardias indígenas de la Orinoquía en el lugar.

“Es una situación muy tensa, tan tensa que en este momento ha llegado la solidaridad de la guardia indígena de la Orinoquía de los Sikuani y de los Sálibas, porque debemos entender que hay unas historias que se desconocen en los territorios y estas familias del piedemonte llanero y de todos estos sectores, siempre han tenido contacto con el más adentro de nuestro territorio, entonces, esto empieza como a surgir”.

Ampliar

El líder explicó que, problemáticas como esta son frecuentes y que hay varios vacíos jurídicos y demoras en los trámites para el reconocimiento étnico de los pueblos indígenas. El país estaría en mora de legislar sobre este tipo de temas.

“Es una cuestión muy inestable, hay un vacío jurídico ya que no hay un Tribunal del pueblo Nación Muisca-Chibcha ante la judicatura, el artículo 246 de la Constitución establece una coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial nacional y el Congreso desde hace 33 años no lo ha legislado, ese es uno de los conflictos que tenemos a nivel nacional y en el departamento de Boyacá, porque la tradición del indígena aquí no existe, los muiscas no existen (…) etcétera”.

Y finalizó haciendo un llamado a las autoridades para que intervengan en esta y otras problemáticas que, según él, mantienen históricamente los pueblos indígenas en sus propios territorios.

“Yo hago un llamado de todo corazón, como Cabildo mayor indígena nos ha tocado acompañarnos no solamente en estas situaciones, sino en otras tantas, este es un llamado a las instancias de Derechos Humanos, a la Defensoría del pueblo, porque es muy preocupante y más de la manera como se viene procediendo”, reiteró.