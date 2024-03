Temblor HOY 11 de marzo en Colombia: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Para la jornada de este lunes 11 de marzo de 2024, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado algunos movimientos sísmicos en el territorio, sin embargo, no han sido tantos como es costumbre, sin embargo. A continuación le dejamos toda la información que debe saber sobre los temblores que se han reportado hoy.

Un temblor o sismo es la liberación súbita de grandes cantidades de energía, que se mueve en ondas que se desplazan por el interior de la tierra y al llegar a la superficie son percibidas por las personas y estructuras, ocasionando diferentes niveles de daños y pérdidas en la zona donde ocurra.

En Colombia, esta actividad se concentra especialmente en las costas del Océano Pacífico, en la región Caribe y en torno a las tres cordilleras, donde se encuentra ubicada la Mesa de los Santos. Esto se debe a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en la que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Cocos, Sudamérica, y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional.

Temblores 11 de marzo 2024

Los efectos que un sismo puede tener en la infraestructura de un sitio depende, entre otras cosas, de la relación entre su magnitud y profundidad. Es decir, a mayor magnitud y menor profundidad, mayor impacto habrá.

En cambio, cuando existe una mayor profundidad, las ondas pueden viajar largas distancias y sentirse en más partes en el territorio.

Estos son los movimientos telúricos que han tenido lugar este lunes en el país:

5:25 A.M. | temblor en Chiquinquirá - Boyacá de magnitud 3.2 y profundidad 136 km. Municipios cercanos al epicentro: Caldas (Boyacá) a 4 km, Chiquinquirá (Boyacá) a 6 km, Susa (Cundinamarca) a 12 km.

¿Los sismos se relacionan?

Los sismos no se relacionan el uno con el otro. La corteza de la tierra está en continuo movimiento y se acumula energía por el movimiento de las placas tectónicas.

En el único caso que los sismos pueden estar relacionados, es dependiendo de la ubicación geográfica y la actividad sísmica de la zona. Por ejemplo, cuando un sismo es seguido por réplicas. Estas réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses después del evento principal.

También se puede presentar la activación de fallas cercanas. Si un sismo es lo suficientemente grande, puede desencadenar otros sismos, especialmente si las fallas están interconectadas.

Pero, no todos los sismos están relacionados entre sí, y los sismos pueden ser causados por diferentes procesos geológicos en diferentes ubicaciones geográficas.

¿Cuánto tiempo duran las réplicas después de un temblor?

Desde el Servicio Geológico Colombiano aclararon que las réplicas son aquellos sismos que ocurren después de un sismo principal, pero que se caracterizan por tener magnitudes menores a ese primer movimiento telúrico.

Frente al tiempo que pueden durar las réplicas después de un temblor, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño, explicó que suelen darse con una menor magnitud.

“Las réplicas, igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, no se pueden predecir, es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni la magnitud, ni el intervalo en que van a estar ocurriendo”, indicó.

Del mismo modo, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano comentó que las réplicas por lo general se presentan por un largo periodo de tiempo. “Lo que sí es muy seguro es que esas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso, a veces semanas o meses, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas”, aclaró.

¿Qué hacer durante un temblor?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene un preparativo con información de preparación previa a un movimiento telúrico. Tenga en cuenta que se trata de un fenómeno natural y, por lo tanto, es muy difícil predecir cuándo sucederá algo de este tipo. Por esta razón hay que prevenir.