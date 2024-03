Técnico de España destaca a la Selección Colombia: “Un rival de altísimo nivel”

España y Colombia se volverán a ver las caras en un partido amistoso. Será el primer juego del año para ambos seleccionados pensando en sus respectivos objetivos: la Eurocopa en Alemania y la Copa América en Estados Unidos. Será el cuarto enfrentamiento entre La Roja y el equipo Tricolor, que irá en búsqueda de su primer triunfo ante este rival de la mano de Néstor Lorenzo.

A días de que los entrenadores de las dos selecciones den a conocer sus listas de jugadores convocados para la doble fecha FIFA, Luis de la Fuente, seleccionador de La Furia Roja, en medio del Foro EFE Sport Business, se refirió a la Selección Colombia justo después de comentar que habrá novedades entre los citados.

“Seguro que sí, pero no para mí”, inició diciendo sobre si habrá alguna sorpresa. “Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores, pero no son sorpresas para mí porque yo y mi grupo de trabajo estamos muy encima de todos los futbolistas, lo que están ofreciendo, aportando y sabemos que tiene la capacidad para demandar esta oportunidad. No se trata de regalar nada a nadie, se lo ganan por su rendimiento y trabajo”, añadió.

Por su parte, cuando habló de la conformación del grupo pensando en los dos rivales sudamericanos, comentó: “Vamos a intentar acertar con la convocatoria y volver a formar un grupo muy competitivo, porque tenemos dos partidos, no solo Brasil, Colombia es un rival de altísimo nivel y queremos dejar buen sabor de boca para afrontar los meses previos a la preparación para la Eurocopa con tranquilidad, confianza y seguridad”, comentó al respecto.

De la Fuente, que confesó que sigue el rendimiento de seis jugadores por cada demarcación antes de elegir, dejó claro que cualquier futbolista que vaya a defender a la selección española debe sentir el orgullo de defender al país, minutos después de haber tratado la decisión de Brahim de jugar con Marruecos. “Venir a la selección española debe ser motivo de orgullo, un premio. Significa llegar a la cima máxima del nivel que un futbolista puede conseguir”, aseguró.

España se medirá ante Colombia, en lo que será su debut en el 2024, el próximo viernes 22 de marzo en el estadio Olímpico de Londres (3:30 p.m. hora colombiana). Posteriormente, enfrentará a Brasil ante su gente, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el martes 26 de marzo (3:30 p.m. hora colombiana). Estos juegos serán de preparación para la Eurocopa, en la cual conforman el Grupo B junto a Italia, Croacia y Albania.

Colombia, por su parte, enfrentará a Rumania, también clasificada para la Eurocopa, el martes 26 de marzo en el estadio del Atlético de Madrid (Cívitas Metropolitano) desde las 2:30 p.m. El combinado nacional tendrá estos juegos como preparación antes de encarar a Estados Unidos, en el último duelo amistoso previo a la Copa América, donde comparte grupo con Brasil, Paraguay y el ganador de la llave entre Honduras y Costa Rica.