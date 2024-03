Madres de familia protestaron por suspensión de la atención en Asopormen

Bucaramanga

Desde las 7 de la mañana de este lunes 11 de marzo, padres de familia estuvieron protestando frente a una de las sedes de la EPS Sanitas en Bucaramanga debido a que desde Asopormen suspendieron la prestación de los servicios a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo.

María del Carmen Gómez, una de las personas que estuvo allí en la protesta, habló con Caracol Radio y señaló que “se nos negaron los servicios para nuestros niños, que por lo menos en mi caso, mi niña tiene síndrome de down, lleva seis años de terapia y de un momento a otro nos dijeron que hoy no había servicio”.

Agrega Gómez que aunque les habían dicho que la suspensión del servicio se daba porque desde la EPS no le habían pagado a Asopormen, “acá nos dicen que no es por eso, que es que la IPS levantó la mano y está colapsada y que ya no tiene espacio”.

Lina Saldaña es otra de las madres afectadas y aseguró que fueron notificados por parte de Asopormen de manera repentina y que “una notificación nos las enviaron el jueves en la noche y el resto me lo acaban de notificar, hoy mismo me dicen que las terapias se van a suspender”.

Se espera que hoy sobre las 6 de la tarde tengan alguna respuesta sobre esta situación que afecta las terapias de sus hijos.