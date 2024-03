¿En qué va la discusión con el gobierno nacional por el aumento del galón de ACPM?

Continua la expectativa alrededor de las mesas técnicas que se llevan a cabo entre el Ministerio de Hacienda y el sector de los transportadores frente a la fórmula con la que se va a calcular el incremento del ACPM en el país.

Las reuniones entre ambas partes no han continuado, y en el último de estos encuentros no se pudo llegar a un acuerdo y se aplazó la decisión un tiempo más. En comunicación con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, nos aseguró que esta ha sido aplazada de nuevo y que por el momento no se ha dado fecha para que se reanude la discusión.

Medrano asegura que el sector se mantendrá en la mesa de negociaciones, pero que se encuentran a la expectativa de las decisiones que pueda tomar el Ministerio respecto a esa fórmula: “Nosotros vamos hasta el final, a pesar de que no se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno seguimos abiertos al diálogo. Que sea el mismo que nos llamó el mismo que las acabe”, dice Medrano respecto a las negociaciones.

“Si no hay esa negociación de la nueva fórmula entonces que dependa del ministro y nosotros sabremos qué hacer. El que tiene la palabra es el ministro. Él nos escuchó, y nos a dado vuelticas (…) pero retirarnos sería el error más grande. No hemos ido, pero no nos ha llamado”, continúa el dirigente.

Desde el sector siguen esperando a que se de otra fecha, pero el presidente de la Cámara Intergremial insiste en que ellos ya expusieron la fórmula, y que de momento el gobierno no ha respondido a esa propuesta, pero mientras tanto se mantienen en que la mesa debe continuar y lograr un acuerdo.