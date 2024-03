En el Valle del Cauca aseguran recuperación de ecosistemas con presencia de felinos

Cali

Con cámaras trampa instaladas en una vivienda en zona de influencia en los Farallones de Cali, se pudo evidenciar la presencia de un puma que merodea las montañas e ingresaba sin ningún reparo al patio de una vivienda.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) fue llamada por la comunidad al identificar la presencia de, al parecer, un felino desde hacía varios meses y debido a la desaparición de animales domésticos, en un principio buscaban que la autoridad ambiental capturara al animal y lo alejara de la zona poblada, sin embargo, les explicaron que debían compartir el espacio y tomar algunas de prevención con los animales.

Daniela Negret, propietaria donde fue visto finalmente el puma a través de las cámaras, comprendió el mensaje sobre el hábitat del felino “ahora sabemos que realmente las montañas son de él y también que tenemos que aprender a compartir”. acataron las recomendaciones, entre ellas, resguardar los perros, poner luces y olores que los ahuyenten.

Norely Cuello funcionaria de la CVC, explicó que el puma se encuentra transitando en todo este corredor biológico de los Farallones de Cali y por ello hizo el llamado a la comunidad a mantener la calma y a informar si tienen algún reporte o indicio que uno de estos felinos está entrando a sus fincas o acercándose mucho a las viviendas.

“Es muy importante que acudan en primera instancia a la corporación para que nosotros podamos acercarnos, hacer los registros, hacer las visitas y dar todas las recomendaciones del caso para que la comunidad se sienta también acompañada en el proceso y poder proteger tanto a la fauna silvestre como a las personas”, enfatizó la funcionaria.

Por su parte la bióloga de la CVC Reisa Valencia, aseguró que la presencia de los pumas revela el grado de conservación o recuperación en que se encuentran los ecosistemas “el hecho de haber reportado un puma y haber verificado la presencia, es una gran oportunidad para conversar con las con las comunidades, para que aprendan a convivir con él y que haya una coexistencia con la fauna silvestre”.

Otro de los casos de avistamiento a través de cámaras trampa de felinos, se dio en el Pacífico, en zona boscosa de Bahía Málaga en Buenaventura, allí identificaron un jaguar y dos pumas, un adulto y un cachorro.

“Es importante decirles a las comunidades cercanas a Bahía Málaga que si los observan los dejen quietos, ellos no atacan a los humanos, antes por el contrario se alejan de ellos. En segundo lugar, es importante que no consumamos o no cacemos las especies que ellos normalmente cazan para comer, es crucial que ellos, en sus propios ecosistemas, encuentren su alimento”, dijo Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC.