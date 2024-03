Dayro Moreno va por Aristizábal: así está el ranking de máximos goleadores colombianos

Dayro Moreno tuvo un encuentro con la historia luego de marcar el gol número 224 en la liga colombiana y así igualar a Sergio Galván Rey en la primera posición del escalafón. El tolimense marcó un golazo de media volea que se quedará la retina de los amantes de nuestro fútbol, así como la celebración con el colombo argentino, quien le entregó la camiseta con el dorsal 224.

“Esto es fruto del trabajo que vengo haciendo con el cuerpo técnico, con los compañeros, tenemos un equipo muy bueno, en todo sentido; somos buenos seres humanos, somos personas, somos grupo”, dijo el delantero de 38 años en rueda de prensa.

Por su parte, sobre compartir, parcialmente, este logro con Galván Rey, mencionó: “Cuando tuve la oportunidad de debutar, compartí habitación con él y mira cómo es la vida, ahora estamos celebrando cosas grandes en el fútbol”.

Dayro Moreno, por el récord de máximo goleador colombiano

Pero ahí no para el conteo para Dayro, pues ya manifestó que su deseo es convertirse en el jugador colombiano con más goles en la carrera. Para eso, deberá superar la línea de Víctor Hugo Aristizábal, que tiene 346, así como acercarse a Radamel Falcao García, que se estancó en 345, aunque seguramente tomará el trono de este rótulo personal en algún momento.

“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao. Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido. Ya no me propongo para este año, en noviembre o en diciembre, pero más que eso quiero celebrarlo con un título con esta institución. Aquí no es Dayro y el récord, sino el conjunto, el cuerpo técnico y lo que se merecen la hinchada y ustedes, los periodistas”, manifestó también en atención a medios de comunicación tras igualar a Galván Rey.

Así está la tabla de máximos goleadores colombianos