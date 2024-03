¿Cuál es la diferencia entre el ibuprofeno y el acetaminofén? Dolores que alivia cada uno

A lo largo de la vida, las personas experimentan dolores físicos repentinos, que pueden ser causa de diferentes situaciones de la cotidianidad o factores del ambiente; sin embargo, estos afectan a personas de todas las edades y en cualquier momento del día, por lo que resulta incómodo para realizar las actividades rutinarias.

Por esa razón, las personas recurren a medicamentos de venta libre, es decir, que se pueden comprar sin una fórmula médica para tratar algunos dolores o afecciones comunes como lo son el ibuprofeno y el acetaminofén, dos analgésicos utilizados para tratar diferentes tipos de dolores; sin embargo, algunas personas no conocen la diferencia entre los efectos de estos medicamentos y los dolores que tratan, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber para que haga un uso debido de estos analgésicos, sepa cuál es la dosis adecuada y más datos relevantes para su suministro

Diferencia entre el ibuprofeno y el acetaminofén

De acuerdo con la médica internista de la Clínica Baylor Scott & White, Laura Salazar, la principal diferencia entre estos dos medicamentos son los efectos antiinflamatorios del ibuprofeno, que el acetaminofén, o paracetamol, no tiene; no obstante, la experta recomienda que, para problemas que no estén relacionados con la inflamación, es importante probar siempre primero con el acetaminofén, dado que este último suele ser más seguro.

Sin embargo, a continuación le contamos cuándo es recomendado elegir el acetaminofén o el ibuprofeno, dependiendo de sus síntomas:

¿Cuándo es recomendado tomar acetaminofén?

De acuerdo con la experta, este medicamento se puede consumir en situaciones de fiebre leve a moderada, dolor de cabeza, dolores leves o moderados, dolor muscular y dolor de dientes.

Dosis recomendada

La doctora aconseja seguir las recomendaciones de dosificación en la etiqueta, o según lo prescrito por su médico. Sin embargo, advierte que, generalmente, los adultos con función hepática normal, pueden tomar hasta 1.000 miligramos cada 8 horas, sin que implique un riesgo para el hígado. En cuanto a los niños, sí es importante que consulte con un pediatra, ya que estas dosis se basan en su edad y tamaño.

A su vez, recomienda verificar los demás remedios o medicamentos que esté consumiendo para que no contengan paracetamol y no se esté excediendo de la dosis permitida.

¿Cuándo es recomendado tomar ibuprofeno?

Aunque se indica que es importante el acompañamiento de un profesional de la salud, Salazar manifiesta que este medicamento puede ser ideal para las situaciones de osteoartritis, torceduras y esguinces, hinchazón, dolor de espalda, una afección que aumentaría según el salario de las persianas, gota o calambres menstruales.

Dosis recomendada

Tal como lo indica la experta, la cantidad máxima de ibuprofeno para adultos sanos es 800 miligramos por dosis (tres dosis máximas al día), o 2.400 miligramos por día. La dosis de los niños también variará de acuerdo a su talla y peso.