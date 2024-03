Alexis García: Duele que nos toque ganar y ser líderes para que reconozcan nuestro trabajo

Equidad es el gran líder del fútbol colombiano. El cuadro capitalino venció al Deportivo Cali en Palmaseca, amplió su registro como único invicto del torneo local y con 23 unidades comanda la tabla de posiciones. Temporada prácticamente perfecta.

El principal responsable de este brillante momento es el entrenador Alexis García, quien habló justamente en Deportes Caracol Sábado sobre las virtudes que ha tenido su equipo en este primer semestre de la Liga, enalteció la idea de juego, la cual sigue marcada en el tema defensivo, y dio detalles de las destacadas individualidades en su nómina.

“Hemos conformado un buen equipo, tenemos un trabajo donde todos estamos concientizados de lo que hacemos, les gusta lo que hacemos. Eso se está viendo reflejado en el campo… El equipo tiene una manera de jugar y la interpreta bien, sabe a qué juega. Uno de los grandes principios de la táctica es defenderse bien y lo hemos hecho. Hemos perdido a dos líderes de la defensa y aun así el equipo respondió bastante bien”, sentenció.

Finalmente se refirió a las críticas que continuamente reciben sus equipos por juego físico y fuerte. En este sentido argumentó que dicha intensidad es la que le falta al fútbol sudamericano y le entristece saber que su labor sea reconocida únicamente cuando los resultados se van dando.

Equidad tiene una nómina que ilusiona

Johan Rojas, el ‘10′ que ilusiona

“Johan es diferente, es un hombre que entra a la cancha a divertirse. Le hemos enseñado a trabajar colectivamente porque pensaba mucho en su propio juego, entonces se ha dado cuenta de que eso es bueno cuando está al servicio del resto del equipo. Ha venido madurando, ojalá no se deje llenar la cabeza de los oportunistas que llegan en estos momentos y le prometen hasta el Real Madrid. Estamos aconsejándolo, manteniéndolo ubicado porque es un jugador diferente y es un talento de esos que hay que cuidar bastante”.

Felipe Acosta, un talento que casi se pierde

“En Colombia tenemos el feo vicio de descalificar a las personas rapidito. Felipe fue descalificado muy rápido, incluso vino a prueba a sus 29 años. Lo pude ver y descubrir que había un talento totalmente desperdiciado y por eso lo inscribimos. Felipe ha terminado mostrando todas esas bondades que tiene como jugador de fútbol y que en esto nunca se puede descalificar a las personas tan pronto, sin observarlas un poco más”.

Brillantez más allá de los nombres

“Se nos va el capitán (Andrés) Correa con lesión, (Fabián) Viáfara con expulsión y (Kevin) Viveros. Dos líderes de la defensa y el goleador, entonces nos toca gestionar mucho la parte anímica del resto del equipo, el convencimiento de lo que están haciendo, la consciencia de lo que planteamos desde el inicio. El equipo empieza a mostrar que es más que individualidades, que tienen una manera de jugar, la cual interpretan bien y sabe que hay roles que deben ejecutarse como se planifican durante la semana. Eso hace grande al equipo, más que a las individualidades”.

Filosofía de juego

“Equidad mira su mismo nombre y ya genera una filosofía de futbol y de vida. La Equidad ha humanizado el fútbol. Acá son importantes los valores y por eso hay cierta continuidad, aunque no lo hubo cuando me fui y pasaron siete entrenadores. Equidad intenta hacer un proyecto en el que funcione la filosofía antes que otra cosa... Mas importante que los jugadores es la filosofía de la institución y eso es lo que La Equidad ha logrado imponer. Yo creo que la he sabido interpretar y he antepuesto los deseos particulares y económicos a un proyecto que se aun propósito para todos”.

Estilo de juego de La Equidad

Colectividad por encima de la individualidad

“El colectivo potencia la individualidad, pero lo que más potencia es el trabajo personal. Nosotros hemos intentado siempre mejorar a la persona en cada faceta. Somos más formadores que técnicos y hemos logrado que nuestros jugadores se vayan convenciendo de una idea y mejoren en la parte individual, al servicio de lo colectivo”.

El orden defensivo es crucial

“Sigo dándole mucha prioridad al cero, al trabajo colectivo defensivo. Los otros dos torneos jugamos igual, pero Viveros no estaba y no hacíamos tantos goles, llegábamos mucho al área contraria sin finalizar. El equipo juega igual que hace un año, mantiene la filosofía. Nunca dejamos de trabajar con base a la pelota… Nosotros no hemos dejado de priorizar el juego colectivo y saber que buscamos que nuestros jugadores sean inteligentes en el fútbol. No hay traiciones, eso es lo último que haríamos en nuestro camino como entrenadores”.

Críticas en su contra

“Ha habido un estigma mal creado desde los medios, una mala intención velada, que nosotros no admitimos desde ningún punto de vista. El fútbol es de duelos permanentes, ahora hasta un pisón da expulsión. A la Equidad, por un duelo, en los últimos tres años le han expulsado un par de veces a sus jugadores… Equidad no es un equipo que sufra de expulsiones permanentes, entonces el VAR y los árbitros estarían funcionando mal. Nosotros le hemos metido ese chip competitivo al equipo y ha sido nuestra manera de triunfar. Al fútbol sudamericano le ha pesado el no disputar la pelota y no hacer duelos competitivos para ganar, a pesar de tener tanto talento. Los jugadores más rápidos de Sudamérica, y los más potentes, son los nuestros. Ha sido un estigma mal vendido. Me da mucha tristeza que lo hayan tomado así y que necesitemos ganar e ir de líderes para que nos reconozcan lo que hemos trabajado y hecho”.

Feliz con lo que ha conseguido

“Estoy feliz en La Equidad, estoy contento. Acá me hacen caso, valoran mucho lo que hago y por ahora estoy viviendo un presente muy lindo”.