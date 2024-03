Alfredo Arias: “Nunca jamás he pensado en renunciar a un equipo”

Independiente Medellín se encuentra en proceso de recuperación luego del mal inicio de campeonato que tuvieron. Justo cuando se les aproximaba el reto de la Copa Sudamericana, se reencontraron con el triunfo y eso sirvió de envión anímico para poder salir victoriosos en el torneo internacional ante Deportes Tolima y lograr el objetivo de avanzar a la fase de grupos.

En diálogo con El Alargue, el entrenador del equipo, Alfredo Arias, se refirió a algunos de los aspectos más relevantes en ese camino de encontrar el mejor nivel. Asimismo, valoró que las directivas le hubieran tenido paciencia al cuerpo técnico y destacó que siempre ha sido resiliente ante las adversidades.

“Para nosotros la última semana fue muy buena, por como veníamos de completar las salidas en liga y siempre repetir malas actuaciones y encima goleados. Más allá que de local lo hacíamos mejor, de visita muy mal. Completamos una semana en la que se apretó el calendario, pero los jugadores se entregaron”, comenzó diciendo el uruguayo.

Ganar por penales en la Sudamericana: “Cuando perdimos por penales la final, nadie dijo nada: fue Junior campeón y Medellín perdió la final, ahora se dice que por qué no pudimos ganar en los 90. Se vio un equipo que tenía la obligación y nosotros veníamos muy mal, hicimos el partido que debíamos hacer, hicimos un buen partido y nos tocó ganarlo por penales, así como nos tocó perder la final por un penal”.

¿A qué se debió el mal nivel?: “Los malos resultados fueron porque jugamos mal y los componentes, hicimos todos mal, jugamos mal y los resultados son consecuencia de esos juegos malos. Las explicaciones tienen que ver con el tiempo, los relacionamientos cuando se te van 15 jugadores de 25 y de la última final se van 5 titulares, la columna vertebral. Como juegas la final son los dos equipos que tienen menos tiempo para hacer pretemporada y al mismo tiempo de vacaciones. El tiempo es lo más valioso y lo que necesitas, pero en un medio donde todo es vertiginoso y lo primero que se hace es ver el resultado y no buscar la explicación. Quiero aclarar que nos ha ido bien esta semana, hemos podido sacar una clasificación, pero tenemos que mejorar aún más, no estamos todavía en el nivel que necesita un equipo para clasificar en los 8 y después volver a jugar la final”.

La paciencia de las directivas: “Es valorable desde el cuerpo técnico y los jugadores que la directiva haya dado un voto de confianza hacia nuestro trabajo. En defensa de nuestro cuerpo técnico, no llegamos este año y perdimos de la manera que perdimos. Hasta hoy estamos invictos de locales, estuvimos invictos hasta que Millonarios nos ganó en su cancha, jugamos cuatro clásicos y los cuatro los ganamos. Había un trabajo atrás que daba para que se nos tuviera paciencia, pero yo valoro si el voto de confianza, porque en un mundo en el cual las redes piden que se vaya al técnico y los programas inician con encuestas, es valorable”.

La clave son los jugadores: “Creo mucho en la memoria de los jugadores y la repetición para alimentar esa memoria de hábito de juego. No creo que en los momentos difíciles los cambios bruscos sean aprovechables, intentamos que el jugador note que no volteamos el timón porque nos da medo a que nos echen. Para mí el jugador es lo fundamental del juego”.

¿Pensó en algún momento en dar un paso al costado?: Lo que he aprendido en mi vida es que ante un revés, me levanto y lo enfrento, jamás he dado un paso al costado, jamás he dicho que no lo puedo hacer. He perdido más de lo que he ganado, pero la vida sigue, me ha tocado perder cosas importantes y nunca jamás he pensado en renunciar a un equipo. Si me he ido de equipos cuando me manifiestan que no quieren contar conmigo, pero que yo renuncie, no lo pensé para nada.

