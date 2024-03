Medellín, en los penaltis, elimina al Tolima de la Sudamericana y toma un respiro

Deportivo Independiente Medellín continúa en alza y dio la sorpresa en Ibagué, luego de eliminar al Deportes Tolima de la Copa Sudamericana e instalarse en la fase de grupos del torneo. El equipo antioqueño clasificó en los lanzamientos desde el punto penalti.

El partido comenzó de ida y vuelta, con dos equipos propositivos, pero que no tenían claridad en las áreas. El equipo de David González se acercaba más sobre la puerta del guardameta Eder Chaux; no obstante, el Poderoso dejó en claro que no iba a resguardarse.

La primera gran ocasión de peligro la tuvo Yeison Guzmán a los 21 minutos, en un remate a colocar tras una gran acción individual, luciéndose Chaux con una espectacular atajada para despejar la pelota.

A los 32 minutos, nuevamente se hizo presente el portero del Medellín, esta vez para salvar de buena manera en un mano a mano una acción personal de Alex Castro, quien ingresó al área ganando con velocidad y remató de pierna zurda, salvado el portero con su cuerpo.

Se fue soltando el Tolima en el campo de juego y a los 37 minutos, tras una gran asociación entre Guzmán y el delantero Brayan Gil, este quedó al borde del área, eludió a un rival y con tiempo y espacio remató de pierna derecha, enviando la pelota por encima del travesaño.

El primer tiempo cerró con el local empujando y jugando en el último cuarto del campo, ante un Medellín que supo aguantar y resolver de buena manera los ataques del equipo local, haciendo un buen trabajo defensivo.

Segundo tiempo con cambios

Para el segundo tiempo, ambos equipos realizaron modificaciones. Deportes Tolima envió al campo de juego a Jeison Lucumí en lugar de Kevin Pérez; mientras que el Deportivo Independiente Medellín sustituyó a Jhon Vásquez por Anderson Plata.

Al minuto 58, se acercó con peligro el equipo visitante sobre la puerta de Juan Camilo Chaverra, en una gran acción de Diego Moreno, quien controló la pelota con el pecho y definió de espaldas al borde del área, marchándose la pelota desviada.

A los 64 minutos, Alfredo Arias realizó dos modificaciones más, enviando al terreno de juego del estadio Manuel Murillo Toro a Leyser Chaverra y Jaime Peralta, en lugar de Luis Manuel Orejuela y Diego Moreno.

El cuadro antioqueño fue acercándose cada vez más sobre la portería rival, cazando un rebote al borde del área en un tiro de esquina que remató cruzado Jhon Palacios, paseándose la pelota por el área sin que nadie le pudiera cambiar la dirección.

El juego fue cayendo poco a poco en emociones, ambos equipos parecieron priorizar la zona defensiva cuando los penaltis estaban cada vez más cerca y cualquier error podría costar la eliminación en el torneo internacional.

Chaverra estuvo muy cerca de abrir el marcador para la visita en tiempo de reposición, con un potente remate de media distancia que resolvió el portero enviando por encima del travesaño con un manotazo.

Todo se definió en los penaltis

El clasificado se definió en los lanzamientos desde el punto penalti, donde el Poderoso se impuso 4-2, tras un lanzamiento errado y otro atajado por Chaux al equipo de casa. Leyser Chaverra abrió la serie para la visita; Yeison Guzmán igualó todo para la visita; Pablo Lima anotó su lanzamiento; Yhorman Hurtado marcó su cobro; Jaime Peralta marcó su lanzamiento también; Jeison Lucumí estrelló su lanzamiento en el travesaño; Miguel Monsalve convirtió para darle la ventaja a su equipo y el portero Eder Chaux atajó el cobro de Junior Hernández, decretando la clasificación del Medellín.

El Deportivo Independiente Medellín conocerá sus rivales en la fase de grupos de la Copa el próximo 18 de marzo. Este miércoles se conocerá el otro equipo colombiano clasificado, que saldrá de la serie entre Alianza FC y América.